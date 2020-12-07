7 декабря весь мир отмечает Международный день гражданской авиации. В Украине сегодня - День местного самоуправления.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

1732 – в Лондоне открылся театр Ковент-Гарден, домашняя сцена Лондонского королевского балета и Лондонской королевской оперы.

1920 – Ликвидирована Кубанская область; образована Кубано-Черноморская область РСФСР

1941 – Японская авиация уничтожила американскую морскую базу Перл-Харбор.

1972 – Отправилась 11-и последняя в программе “Аполлон” пилотируемая людьми миссия на Луну.

1982 – В Форт-Уорт (Техас) впервые в мире применена смертная казнь смертельной инъекцией.

1988 – Землетрясение в Армении силой 6,9 балла разрушил города Спитак и Ленинакан. Погибло около 25 000 человек.

1991 – На встрече президентов Беларуси, России и Украины ликвидирован СССР.

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь сегодня чтит память великомученицы Екатерины. В давние времена Екатерину уважали женщины, ведь она считалась покровительницей брака и невест, а также помощницей рожениц и беременных. В этот день девушки гадали на ребят.

Согласно легендам, великомученица Екатерина жила в Александрии. Тогда христиане подвергались гонениям. Екатерина была непреклонна в своих убеждениях. Она пыталась привлечь к вере новых людей и ее решили казнить.

Приметы на 7 декабря:

день ясный – зима будет холодной;

тепло, туманно – морозов не будет еще десять дней

снег упал на сухую землю – следующий год будет неурожайным;

на небе много звезд – к быстрому снегопада.

Именины у Екатерины, Августы, Порфирия, Симона, Григория, Ивана, Александра, Митрофана, Евгения, Михаила, Алексея и Марка.