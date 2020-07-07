Во вторник, 7 июля, в Украине празднуют День Ивана Купала. В церковном календаре это день рождения Иоанна Предтечи.

#Буквы собрали интересные факты об этом и других праздниках.

В этот день на Соломоновых островах – День независимости, в Танзании – День сельского хозяйства. В Японии сегодня празднуют Танабату, то есть фестиваль Звезд (национальный японский праздник любви).

Ивана Купала сегодня отмечают в Украине, России и Беларуси.

Ивана Купала

Ивана Купала (иначе Иванов день, Ярилино гулянье, Иван Травник), – один из самых веселых праздников у восточных славян. Он посвящен летнему солнцестоянию.

На этот период выпадает несколько значимых христианских праздников – Петров день и Рождество Иоанна Предтечи.

На Руси Ивана Купала и по сей день празднуется широко и повсеместно, несмотря на то что православная церковь осуждает сопутствующие празднику традиции, вроде купаний в росе, хороводов и всевозможных игрищ, видя в этом языческую природу.

Традиции в этот день связаны с огнем, травами и водой.

Принято, купаться в росе на рассвете, искать цветок папоротника, плести венки и пускать их по течению реки, прыгать через горящий костер, сжигать старые ненужные вещи.

Народные приметы на Ивана Купала: что нельзя делать

Если ветер сильный, то стоит ждать потепления.

Будет солнечная погода ближайшие дни, если пошел дождь вечером.

Умывание купальской росой и купание в реках и озерах полезно для красоты и здоровья.

Травы, собранные на Ивана Купала, обладают целебной силой.

Если прыгнуть через купальский костер – уйдут все беды и болезни.

На Ивана Купала гадания правдивые, а сны – вещие.

Дождливый день на Купала – к плохому урожаю.

В эту ночь звездно – будет много грибов.

Сильная роса – к урожаю огурцов.

Днем дождь – через пять дней будет солнечно.

Аромат полевых цветов усилился – к дождю.

Если девушка умоется утренней росой — она еще долгие годы будет свежа и молода.

Услышал пение сверчка — жди хороших новостей.

Увидишь змею — жди беды и неприятностей.

Что нельзя делать:

В ночь на 7 июля стоит держаться подальше от воды беременным, детям и старикам.

Водяная нечисть может навредить слабым организмам этих людей и даже овладеть их сознанием.

7 июня: этот день в истории

1607 — впервые спет гимн Англии God Save the King.

1668 — Исаак Ньютон получил степень магистра наук.

1754 — в Нью-Йорке открылся Королевский колледж (ныне Колумбийский университет).

1881 — впервые напечатана сказка “Пиноккио” (Рим, “Журнал для детей”).

1891 — компания “Американ Экспресс” запатентовала дорожные чеки, послужившие прообразом современных кредитных карт.

1980 — первый перелет через Ла-Манш самолета на солнечных батареях.

1987 — начался суд над тремя руководителями Чернобыльской АЭС, которых обвинили во взрыве.

1990 — в Риме впервые выступили вместе три выдающихся тенора современности — Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас.

2005 — серия террористических актов в лондонском метро и городских автобусах.

Именинники 7 июля

1861 — Нетти Стивенс, американская женщина-биолог и генетик.

1940 — Ринго Старр, британский музыкант, барабанщик группы The Beatles.

1943 — Тото Кутуньо, итальянский певец и композитор.

Поздравления с днем ангела в этот день принимают Венедикт, Кирилл, Мефодий, Антон (Антоний), Иван, Яков (Иаков).