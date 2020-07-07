#Буквы собрали интересные факты об этом и других праздниках.
В этот день на Соломоновых островах – День независимости, в Танзании – День сельского хозяйства. В Японии сегодня празднуют Танабату, то есть фестиваль Звезд (национальный японский праздник любви).
Ивана Купала сегодня отмечают в Украине, России и Беларуси.
Ивана Купала
Ивана Купала (иначе Иванов день, Ярилино гулянье, Иван Травник), – один из самых веселых праздников у восточных славян. Он посвящен летнему солнцестоянию.
На этот период выпадает несколько значимых христианских праздников – Петров день и Рождество Иоанна Предтечи.
На Руси Ивана Купала и по сей день празднуется широко и повсеместно, несмотря на то что православная церковь осуждает сопутствующие празднику традиции, вроде купаний в росе, хороводов и всевозможных игрищ, видя в этом языческую природу.
Традиции в этот день связаны с огнем, травами и водой.
Принято, купаться в росе на рассвете, искать цветок папоротника, плести венки и пускать их по течению реки, прыгать через горящий костер, сжигать старые ненужные вещи.
Народные приметы на Ивана Купала: что нельзя делать
- Если ветер сильный, то стоит ждать потепления.
- Будет солнечная погода ближайшие дни, если пошел дождь вечером.
- Умывание купальской росой и купание в реках и озерах полезно для красоты и здоровья.
- Травы, собранные на Ивана Купала, обладают целебной силой.
- Если прыгнуть через купальский костер – уйдут все беды и болезни.
- На Ивана Купала гадания правдивые, а сны – вещие.
- Дождливый день на Купала – к плохому урожаю.
- В эту ночь звездно – будет много грибов.
- Сильная роса – к урожаю огурцов.
- Днем дождь – через пять дней будет солнечно.
- Аромат полевых цветов усилился – к дождю.
- Если девушка умоется утренней росой — она еще долгие годы будет свежа и молода.
- Услышал пение сверчка — жди хороших новостей.
- Увидишь змею — жди беды и неприятностей.
Что нельзя делать:
В ночь на 7 июля стоит держаться подальше от воды беременным, детям и старикам.
Водяная нечисть может навредить слабым организмам этих людей и даже овладеть их сознанием.
7 июня: этот день в истории
1607 — впервые спет гимн Англии God Save the King.
1668 — Исаак Ньютон получил степень магистра наук.
1754 — в Нью-Йорке открылся Королевский колледж (ныне Колумбийский университет).
1881 — впервые напечатана сказка “Пиноккио” (Рим, “Журнал для детей”).
1891 — компания “Американ Экспресс” запатентовала дорожные чеки, послужившие прообразом современных кредитных карт.
1980 — первый перелет через Ла-Манш самолета на солнечных батареях.
1987 — начался суд над тремя руководителями Чернобыльской АЭС, которых обвинили во взрыве.
1990 — в Риме впервые выступили вместе три выдающихся тенора современности — Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас.
2005 — серия террористических актов в лондонском метро и городских автобусах.
Именинники 7 июля
1861 — Нетти Стивенс, американская женщина-биолог и генетик.
1940 — Ринго Старр, британский музыкант, барабанщик группы The Beatles.
1943 — Тото Кутуньо, итальянский певец и композитор.
Поздравления с днем ангела в этот день принимают Венедикт, Кирилл, Мефодий, Антон (Антоний), Иван, Яков (Иаков).