Об этом сообщают #Буквы.
Сегодня в США празднуют День шоколадного мороженого, День выздоровевших после рака, в Испании – День республики, в Израиле – День Иерусалима, на Мальте – День мучеников, в Аргентине – День журналиста, в Исландии – День моряков, в Литве – День отца, в Норвегии – День расторжения унии со Швецией, в Перу – День флага.
События в истории:
В 1340 году в этот день в Голландии был основан город Роттердам.
В 1632 году был заложен мавзолей Тадж-Махал в Агре.
В 1692 году на Ямайке произошло землетрясение, которое вызвало цунами, уничтоживгшее город Порт-Ройал – главную пиратскую базу в Карибском море.
В 1775 году Соединенные Колонии поменяли свое название на Соединенные Штаты (United States).
В 1903 году в Берлине французский ученый Пьер Кюри объявил об открытии химического элемента – полония.
В 1929 году образовано государство Ватикан.
В 1960 году в Саудовской Аравии женщинам было разрешено получать образование.
Приметы на 7 июня
Сколько утром росы, столько будет льна и конопли;
Поздно зацвела рябина – осень будет долгой и дождливой;
В этот день дожди – август будет холодный.
Что нельзя делать:
Сегодня нельзя прыгать по земле, ведь можете навлечь несчастье.
Нельзя заниматься тяжелым трудом и полевыми работами.
На Троицу нельзя отмечать свадьбы, ведь молодым это может принести несчастье. Сегодня весь день надо отдать уважение Богу.
7 июня именины Именины у Ферапонта, Ивана, Виктории, Роберта и Елены.
- 7 июня православные и греко-католики отмечают Троицу – праздник, который посвящен сошествию Святого Духа на апостолов и Деву Марию. Это событие обозначило триединство Бога.