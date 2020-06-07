Сегодня, 7 июня, православные христиане празднуют Троицу, а в мире отмечают Всемирный день безопасности пищевых продуктов.

Об этом сообщают #Буквы.

Сегодня в США празднуют День шоколадного мороженого, День выздоровевших после рака, в Испании – День республики, в Израиле – День Иерусалима, на Мальте – День мучеников, в Аргентине – День журналиста, в Исландии – День моряков, в Литве – День отца, в Норвегии – День расторжения унии со Швецией, в Перу – День флага.

События в истории:

В 1340 году в этот день в Голландии был основан город Роттердам.

В 1632 году был заложен мавзолей Тадж-Махал в Агре.

В 1692 году на Ямайке произошло землетрясение, которое вызвало цунами, уничтоживгшее город Порт-Ройал – главную пиратскую базу в Карибском море.

В 1775 году Соединенные Колонии поменяли свое название на Соединенные Штаты (United States).

В 1903 году в Берлине французский ученый Пьер Кюри объявил об открытии химического элемента – полония.

В 1929 году образовано государство Ватикан.

В 1960 году в Саудовской Аравии женщинам было разрешено получать образование.

Приметы на 7 июня

Сколько утром росы, столько будет льна и конопли;

Поздно зацвела рябина – осень будет долгой и дождливой;

В этот день дожди – август будет холодный.

Что нельзя делать:

Сегодня нельзя прыгать по земле, ведь можете навлечь несчастье.

Нельзя заниматься тяжелым трудом и полевыми работами.

На Троицу нельзя отмечать свадьбы, ведь молодым это может принести несчастье. Сегодня весь день надо отдать уважение Богу.

7 июня именины Именины у Ферапонта, Ивана, Виктории, Роберта и Елены.