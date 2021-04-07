Сегодня, 7 апреля, в мире отмечают Всемирный день здоровья. Кроме того, сегодня День метрической системы, День рождения регби, Международный день "улиточной газеты", Международный день памяти о геноциде в Руанде.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

1348 – чешский король и император Священной Римской империи Карл IV основал в Праге Карлов университет – первый в Центральной Европе.

1652 – голландец Ян Ван Рибек (Jan van Riebeeck) основал в Южной Африке форт Кейптаун.

1795 – во Франции принят закон, который ввел метрическую систему и определил единицы длины метр и массы – килограмм.

1827 – английский фармацевт Джон Уокер (John Walker) изобрел спички.

1906 – извержение вулкана Везувий опустошает Неаполь.

1927 – первая публичная телепередача на большое расстояние: из Вашингтона в Нью-Йорк показали выступление министра торговли Герберта Гувера.

1934 – Закон (Постановление ЦИК и СНК СССР) от 7.04.1935 № 3/598 “О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних”, которая предусматривала смертную казнь через расстрел для детей от 12 лет.

1943 – швейцарский химик Альберт Хофманн синтезировал ЛСД.

1946 – бывшую Восточную Пруссию преобразован в Кенигсбергского область в составе РСФСР.

1948 – вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сейчас этот день отмечают как Всемирный день здоровья.

1964 – IBM анонсировала вычислительную систему System / 360.

1969 – символическая дата рождения Интернета, публикация RFC 1.

2003 – американские войска заняли Багдад.

2014 – в Донецке провозглашено так называемый государственный суверенитет “ДНР”, в Харькове – “ХНР”.

Какой сегодня церковный праздник:

Сегодня христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении ею Спасителя.

Приметы погоды:

Какое Благовещение, такая и Пасха.

Если к этому дню еще не прилетели ласточки – весна будет холодная.

Если 7 апреля ветер, туман и иней, то год будет урожайный.

На Благовещение дождь – уродится рожь и будет грибное лето.

Именины в этот где-то празднуют Мария, Иосиф, Тихон, Савва, Василий, Гавриил, Устим, Феодосий, Пелагея.