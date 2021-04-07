Об этом рассказывают #Буквы.
Этот день в истории:
1348 – чешский король и император Священной Римской империи Карл IV основал в Праге Карлов университет – первый в Центральной Европе.
1652 – голландец Ян Ван Рибек (Jan van Riebeeck) основал в Южной Африке форт Кейптаун.
1795 – во Франции принят закон, который ввел метрическую систему и определил единицы длины метр и массы – килограмм.
1827 – английский фармацевт Джон Уокер (John Walker) изобрел спички.
1906 – извержение вулкана Везувий опустошает Неаполь.
1927 – первая публичная телепередача на большое расстояние: из Вашингтона в Нью-Йорк показали выступление министра торговли Герберта Гувера.
1934 – Закон (Постановление ЦИК и СНК СССР) от 7.04.1935 № 3/598 “О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних”, которая предусматривала смертную казнь через расстрел для детей от 12 лет.
1943 – швейцарский химик Альберт Хофманн синтезировал ЛСД.
1946 – бывшую Восточную Пруссию преобразован в Кенигсбергского область в составе РСФСР.
1948 – вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сейчас этот день отмечают как Всемирный день здоровья.
1964 – IBM анонсировала вычислительную систему System / 360.
1969 – символическая дата рождения Интернета, публикация RFC 1.
2003 – американские войска заняли Багдад.
2014 – в Донецке провозглашено так называемый государственный суверенитет “ДНР”, в Харькове – “ХНР”.
Какой сегодня церковный праздник:
Сегодня христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении ею Спасителя.
Приметы погоды:
Какое Благовещение, такая и Пасха.
Если к этому дню еще не прилетели ласточки – весна будет холодная.
Если 7 апреля ветер, туман и иней, то год будет урожайный.
На Благовещение дождь – уродится рожь и будет грибное лето.
Именины в этот где-то празднуют Мария, Иосиф, Тихон, Савва, Василий, Гавриил, Устим, Феодосий, Пелагея.