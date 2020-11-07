В субботу, 7 ноября, в Тунисе отмечают День памяти, а в Бангладеш – День революции. Во всем мире сегодня празднуют Международный день проектного менеджера и Всемирный день мужчин.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

Всемирный день мужчин предложил ввести, как праздник, в 2000 г. Михаил Горбачев. Инициатива была поддержана крупными мировыми организациями, в частности ООН. Отмечается в Украине Всемирный день мужчин в каждую первую субботу ноября. Кроме этого, в мире сегодня День, когда мужчины готовят обед.

У любителей вина есть повод, чтобы выпить бокал сухого красного напитка – сегодня Международный день мерло.

Православная церковь 7 ноября чтит память мученика Анастасия и святой праведной Тавифы. Она была одной из первых христианок.

Также в этот день отмечалась Димитриевская родительская суббота. Установлена князем Дмитрием Донским в память об убитых на Куликовом поле 250 тысяч воинов. Первое, что необходимо сделать в этот день – помолиться о своих умерших близких и родных. Лучше всего это сделать в храме. Если нет возможности, записки с именами можно накануне подать в церкви на помин.

В народе этот день назывался “Дедовские плачи”. В старину люди считали, что 7 ноября плачет природа за умершими, снегом либо дождем. Это означает, что и люди должны плакать.

На Дедовские плачи нужно пойти на кладбище, чтобы навестить умерших родных.

Также в этот день принято нести в храм на канун сезонные овощи, крупы и муку нового урожая, можно принести кагор, растительное масло, сахар.

Наши предки в этот день ходили на кладбище, приводили в порядок могилы, зажигали свечи. С собой приносили еду, но кушать на могилах было нельзя. Еду раздавали бедным, чтобы те помянули умерших. Дома тоже устраивали поминки. Столы накрывали блюдами, которые любили покойные родственники.

Еще в этот день было принято помогать обездоленным и сиротам. Детей, оставшихся без родителей, опекали всем селом. Считалось одним из самых страшных грехов обмануть или что-то украсть у сироты. Помогали людям, которые просят милостыню.

Также народ называл этот день “бабьи плачи”. Женщины в возрасте, а также специально нанятые плакальщицы, шли на кладбище и плакали по умершим близким. Любая женщина считала в этот день своим долгом как следует выплакаться о своих несчастьях, покаяться в грехах, очистить душу искренними рыданиями. Считалось, что после этого можно спокойно встретить зиму с чистой душой и помыслами.

Плакать женщины могли в любом месте, кроме подушки. Считается, что перо помнит все слезы и это означает, что неприятности сохранятся на длительное время. А если другой ляжет на подушку, то все беды перейдут к нему.

Приметы:

Если звезды светили тусклым светом, то это означает, что день будет ненастный

7 ноября всегда идет дождь или снег

Если в этот день встать утром, зажечь церковную свечу и попросить умерших родственников помочь советом, то решение проблемы придет на следующий день

Если ночью тускло светят звезды, то днем жди холодную погоду

Утром туман – к оттепели

Если на деревьях еще много листьев – жди затяжную зиму

Много снега – к хорошему урожаю

Если ветер завывал на Дедовские плачи, то непогода продлится несколько дней

Если вороны сидят только на нижних ветвях деревьев, то быть сильному ветру

Если сухая погода, то зима будет с метелями и морозами

Что нельзя делать:

Сегодня нельзя есть хлеб из-за того, что существует примета, что год будет без хлеба;

Еду после поминок нельзя оставлять себе. Ее необходимо раздать нуждающимся и попросить, чтобы они помолились за умерших.

Тем, кто занимается частной торговлей рекомендуется в этот день не ездить никуда с товаром.

Именинники: Анастасий, Валериан, Валерий, Маркиан, Мартирий, Савин, Тавифа, Хрисанф (Хрисанф).

7 ноября: этот день в истории

1909 – создание Украинского студенческого союза во Львове.

1917 – начало Октябрьской революций.

1951 – в Киеве заработал первый в Украине телецентр.

1967 – Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о ликвидации дискриминации женщин.

2000 – Джордж Буш-младший избран президентом США.

Именинники 7 ноября

1855 – историк, археолог, этнограф, автор трудов по истории украинского казачества Дмитрий Яворницкий.

1857 – украинский историк Дмитрий Багалей.

1867 – французский физик и химик польского происхождения, двукратный Нобелевский лауреат Мария Склодовская-Кюри.

1879 – русский политик Лев Троцкий.

1888 – руководитель крестьянского повстанческого движения Нестор Махно.

1913 – французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Альбер Камю.

1936 – украинский поэт Николай Винграновский.

1986 – украинский футболист Дмитрий Чигринский.