#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.
Всемирный день мужчин предложил ввести, как праздник, в 2000 г. Михаил Горбачев. Инициатива была поддержана крупными мировыми организациями, в частности ООН. Отмечается в Украине Всемирный день мужчин в каждую первую субботу ноября. Кроме этого, в мире сегодня День, когда мужчины готовят обед.
У любителей вина есть повод, чтобы выпить бокал сухого красного напитка – сегодня Международный день мерло.
Православная церковь 7 ноября чтит память мученика Анастасия и святой праведной Тавифы. Она была одной из первых христианок.
Также в этот день отмечалась Димитриевская родительская суббота. Установлена князем Дмитрием Донским в память об убитых на Куликовом поле 250 тысяч воинов. Первое, что необходимо сделать в этот день – помолиться о своих умерших близких и родных. Лучше всего это сделать в храме. Если нет возможности, записки с именами можно накануне подать в церкви на помин.
В народе этот день назывался “Дедовские плачи”. В старину люди считали, что 7 ноября плачет природа за умершими, снегом либо дождем. Это означает, что и люди должны плакать.
На Дедовские плачи нужно пойти на кладбище, чтобы навестить умерших родных.
Также в этот день принято нести в храм на канун сезонные овощи, крупы и муку нового урожая, можно принести кагор, растительное масло, сахар.
Наши предки в этот день ходили на кладбище, приводили в порядок могилы, зажигали свечи. С собой приносили еду, но кушать на могилах было нельзя. Еду раздавали бедным, чтобы те помянули умерших. Дома тоже устраивали поминки. Столы накрывали блюдами, которые любили покойные родственники.
Еще в этот день было принято помогать обездоленным и сиротам. Детей, оставшихся без родителей, опекали всем селом. Считалось одним из самых страшных грехов обмануть или что-то украсть у сироты. Помогали людям, которые просят милостыню.
Также народ называл этот день “бабьи плачи”. Женщины в возрасте, а также специально нанятые плакальщицы, шли на кладбище и плакали по умершим близким. Любая женщина считала в этот день своим долгом как следует выплакаться о своих несчастьях, покаяться в грехах, очистить душу искренними рыданиями. Считалось, что после этого можно спокойно встретить зиму с чистой душой и помыслами.
Плакать женщины могли в любом месте, кроме подушки. Считается, что перо помнит все слезы и это означает, что неприятности сохранятся на длительное время. А если другой ляжет на подушку, то все беды перейдут к нему.
Приметы:
- Если звезды светили тусклым светом, то это означает, что день будет ненастный
- 7 ноября всегда идет дождь или снег
- Если в этот день встать утром, зажечь церковную свечу и попросить умерших родственников помочь советом, то решение проблемы придет на следующий день
- Если ночью тускло светят звезды, то днем жди холодную погоду
- Утром туман – к оттепели
- Если на деревьях еще много листьев – жди затяжную зиму
- Много снега – к хорошему урожаю
- Если ветер завывал на Дедовские плачи, то непогода продлится несколько дней
- Если вороны сидят только на нижних ветвях деревьев, то быть сильному ветру
- Если сухая погода, то зима будет с метелями и морозами
Что нельзя делать:
- Сегодня нельзя есть хлеб из-за того, что существует примета, что год будет без хлеба;
- Еду после поминок нельзя оставлять себе. Ее необходимо раздать нуждающимся и попросить, чтобы они помолились за умерших.
- Тем, кто занимается частной торговлей рекомендуется в этот день не ездить никуда с товаром.
Именинники: Анастасий, Валериан, Валерий, Маркиан, Мартирий, Савин, Тавифа, Хрисанф (Хрисанф).
7 ноября: этот день в истории
1909 – создание Украинского студенческого союза во Львове.
1917 – начало Октябрьской революций.
1951 – в Киеве заработал первый в Украине телецентр.
1967 – Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о ликвидации дискриминации женщин.
2000 – Джордж Буш-младший избран президентом США.
Именинники 7 ноября
1855 – историк, археолог, этнограф, автор трудов по истории украинского казачества Дмитрий Яворницкий.
1857 – украинский историк Дмитрий Багалей.
1867 – французский физик и химик польского происхождения, двукратный Нобелевский лауреат Мария Склодовская-Кюри.
1879 – русский политик Лев Троцкий.
1888 – руководитель крестьянского повстанческого движения Нестор Махно.
1913 – французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Альбер Камю.
1936 – украинский поэт Николай Винграновский.
1986 – украинский футболист Дмитрий Чигринский.