В четверг, 7 мая, в Украине отмечают День радио, а православные христиане вспоминают о мученике Савве Стратилате и 70 воинах.

#Буквы собрали интересные факты об этом дне.

7 мая в Шотландии отмечают день весны, в Дании – День молитвы. В Литве – День возвращения печати, а в Казахстане – День защитника Отечества. В Украине, Беларуси, России и Армении сегодня – День радио, а буддисты празднуют День Весак.

День радио

Исторически День радио впервые отметили в 1925 году в СССР. Тогда впервые состоялись торжественные мероприятия по случаю 30-летия изобретения радио.

Но постановлении о праздновании Дня радио было издано в 1945 года.

Интересно, что 7 мая 2009 года Google опубликовал дудл в виде радио.

День Весак

Этот традиционный буддистский праздник также принято называть Вишакха Пуджа, Дончод-хурал или Сага Дава. Этот праздник международный. Его отмечают в день полнолуния в мае каждого года в честь рождения Гаутамы Будды, достижения им просветления и его ухода в паринирвану из этого мира.

Праздник относится к одной из традиций раннего буддизма, согласно которой все события, которым он посвящен, произошли в один и тот же день года — в день майского полнолуния. Поскольку васак – это индийское название месяца «май» на сингальском языке, праздник получил соответствующее название.

Весак официально признан на 79-м пленарном заседании 54-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1999 году по просьбе 34 стран-членов ООН.

Во многих странах, поддержавших резолюцию, большинство населения исповедует другую веру.

Православные праздники

Христиане православной традиции в этот день вспоминают мученика Савву Стратилата (воеводу) и с ним его 70 воинов. Мученик Савва происходил из готфского племени. Своей храбростью он достиг высокого чина воеводы-стратилата и служил при императоре Аврелиане. С юности Савва был христианином и усердно следовал заповедям Христа.

Когда император узнал, что святой Савва христианин, он потребовал от него отречения. Но Савва сбросил воинский пояс и подтвердил, что не оставит свою веру. Его били, опаляли свечами, бросили в котел со смолой, но мученик оставался невредимым.

Видя его мучения, во Христа уверовали 70 воинов, которые были свидетелями происходящего. Их тут же убили, а Савву бросили в темницу. Ночью к нему явился ангел, призвав ничего не боятся. Утром с Саввы вновь издевались и пытали его, а затем утопили в реке.

Также 7 мая отмечался Евсеев день в честь святого Евсевия – одного из Никомедийских мучеников. В это время крестьяне начинали полевые работы и сеяли овес.

Также в этот день проводились обряды, которые были призваны пробудить землю и принести всем здоровье.

По традиции утверждали, что на Евсея всех гнет к земле, а к людям пристает маета. Желая избавиться от проблем, люди совершали молитвы и умывались святой водой.

Приметы 7 мая: что нельзя делать

Ранее люди верили, что к концу первой недели мая к человеку приставала “маета”. Его начинало “гнуть к земле”. Чтобы избавится от тяжести, люди умывались святой водой и молились святой Елизавете – покровительнице этого дня.

Также 7 мая наши предки отмечали праздник Пролетье – наступления лета, и бесповоротного ухода зимы. Проводились различные обряды, помогающие окончательно пробудить землю от зимней спячки и приносящие людям силы и здоровье.

Древние славяне прославляли Мать всех богов – Майю Златовласку. В ее честь зажигали священный огонь, символизирующий уход зимы, возвращение летних дней и вращение Солнцеворота. Проводились обряды “опахивания”, которые способствовали здоровью и привлекали удачу.

Коль показались крылатые муравьи, то пора овес сеять.

Если с лозы и ивы пух летит, то пришло время посева позднего овса.

Много комаров в этот день – хороший знак. Урожай овса богатым будет.

Если рожь в дождь посеять, то сорняки замучают.

Если вечером заря желтого цвета, то дождей не жди.

Вокруг звезд черные или белые венчики – к дождю.

Лучи солнца темнеют – к грозе.

Над горизонтом повисли низкие облака, края которых имеют четкое очертание – к сильной грозе и порывистому ветру.

Сильная завязь орехов, большие почки на осине, урожай сморчков – к урожаю проса.

Сны с 6 на 7 мая осуществятся не скоро. Рассказывать о них никому нельзя.

Что нельзя делать:

в этот день нельзя выяснять отношения на работе и дома;

нельзя ссориться и ругаться;

если сегодня рождаются котята, то оставлять себе их нельзя, надо всех раздать;

беременным женщинам запрещается в этот день ходить на кладбище.

Именинники 7 мая

В этот день поздравления с днем ангела принимают: Алексей, Валентин, Евсей, Елизавета, Иван, Леонтий, Савва, Станислав, Фома.

Также в этот день родились такие знаменитые личности:

1774 – Фрэнсис Бофорт, английский моряк, создатель 12-балльной шкалы силы ветра.

1833 – Иоганнес Брамс, немецкий композитор, пианист.

1840 – Петр Ильич Чайковский, русский композитор.

1903 – Николай Александрович Заболоцкий, поэт, переводчик “Слова о полку Игореве”.

1909 – Эдвин Лэнд, американский изобретатель, основатель компании Polaroid и создатель камеры, позволившей сразу после съемки получать готовые фотографии.

1946 – Владимир Бортко, советский кинорежиссер, сценарист (фильмы “Собачье сердце”, “Мастер и Маргарита”, “Тарас Бульба”).

7 мая: этот день в истории

1663 – в Лондоне открылся Королевский театр.

1785 – француз Жан Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрис впервые пересек Ла-Манш на воздушном шаре.

1875 – подписание российско-японского договора об обмене территориями, по которому Курильские острова переходили от Российской империи в состав Японии в обмен на остров Сахалин.

1887 – американец Томас Стивенс завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде. Он проехал 13500 миль и был в пути более трех лет.

1895 – русский физик Александр Попов продемонстрировал прототип радио.

1920 – Войско Польское и армия УНР заняли Киев.

1945 – в 2 часа 41 минуту в Реймсе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.

1954 – в Токио основана компания Sony.

1954 – правительства США, Франции и Великобритании отказались принять СССР в члены НАТО.

1995 – в Украине выпущена монета номиналом 200 тысяч карбованцев.

1996 – На Каннском кинофестивале прошла премьера фильма Люка Бессона “Пятый элемент”.

2006 – умерла последняя свидетельница гибели Титаника.