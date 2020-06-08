По состоянию на 8 июня в Украине не готовы к смягчению карантина Киев и еще семь областей.

Об этом сообщает пресс-служа Министерства здравоохранения.

Уточняется, что на данный момент статистические показатели не позволяет смягчить карантинные ограничения в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Черновицкой, Черниговской областях, а также в столице Украины.

Во всех перечисленных областях за последнюю неделю было зафиксировано слишком много новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Отмечается, что всего лишь днем ранее Черниговская, Закарпатская и Житомирская области были готовы к снятию некоторых ограничений.

Напомним, что с 10 июня в Украине начинается следующий этап смягчения карантина, согласно которому предусматривается открытие баз отдыха – кроме детских лагерей.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области усилили противоэпидемические мероприятия из-за роста уровня заболеваемости COVID-19.