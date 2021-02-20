7 лет военной агрессии России против Украины принесли и продолжают нести с собой многочисленные жертвы как среди гражданских, так и военных лиц.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

“Демократический мир должен жестко отвечать на постоянные нарушения Россией прав человека и международного гуманитарного права. Временная оккупационная власть РФ превратила оккупированные территории в гетто бесправия среди европейского континента. Украинский Крым и отдельные районы Донбасса, оккупированные Россией, стали местами террора и произвола”, – говорится в заявлении.

В частности, ведомство подготовило серию инфографики, которая демонстрирует человеческие и моральные потери Украины.

За семь лет оккупанты в Крыму незаконно удерживают более 100 пленников. Насчитывается 44 пропавших без вести. Примерно 200 детей растут без присмотра родителей.

На Донбассе незаконно удерживают более 250 человек. Насчитывается более 13 тысяч погибших и более 25 тысяч раненых.

Также в МИД продемонстрировали основные изменения в демографическом, экологическом, милитарном и других аспектах жизни на оккупированных территориях Донбасса и аннексирована Крыму.