В ночь с 6 на 7 января христиане восточного обряда празднуют Рождество Христово. А еще в этот день в мире отмечают Международный день программистов, Международный день глупой походки, День распутывания лыжных следов.

Об этом рассказывают #Буквы.

В Японии – Праздник семи трав, в Египте – День богини Сехмет, в Либерии – День пионеров, в Армении – День поминовения усопших, в США – День болвана, День тэмпуры, День выпуска газов, в Италии – День флага, в Камбодже – День победы над геноцидом, в Гане – День конституции.

Этот день в истории:

1558 – французы заняли Кале, последнее континентальное владение Королевства Англия во Франции.

1610 – Галилео Галилей открыл первые три спутника Юпитера – Ио, Европу и Ганимед.

1714 – британец Генри Милль запатентовал печатную машинку (которая никогда не производили).

1782 – открылся первый американский коммерческий банк, Bank of North America.

1785 – француз Жан-Пьер Бланшар и американец Джон Джеффрис на воздушном шаре перелетели из британского Дувра до французского Кале.

1839 – день рождения фотографии. Араго на заседании Французской академии наук подробно рассказал первый в истории человечества оптико-химический способ получения изображения.

1887 – американец Томас Стивенс из Сан-Франциско завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде. Начав путешествие в апреля 1884 года года он проехал 13 500 миль.

1927 – произведен первый трансатлантический телефонный звонок из Нью-Йорка в Лондон.

1929 – в Нью-Йорке молоко впервые в мире начали продавать в картонных пакетах.

1949 – ликвидировано концлагерь в Явожно, основанный постановлением Политбюро ЦК ПРП, как транзитный лагерь для Украинской, подозреваемых в связях с ОУН и УПА, и создан на базе немецкого концлагеря Аушвиц. В 1947-1949 гг. В концлагере умерло или замучены более 160 украинских.

1953 – президент США Гарри Трумэн объявил о наличии у Соединенных Штатов водородной бомбы.

1989 – наследный принц Японии Акихито провозглашён новым императором. В Японии наступила новая эра Хэйсэй.

1992 – Португалия признала независимость Украины.

1992 – телефонная компания AT & T выпустила первый видеотелефон. Он стоил 1499 долларов.

1999 – в Сенате США начались слушания по импичменту президента Билла Клинтона. Его обвинили во лжи под присягой об отношениях с Моникой Левински.

2015 – теракт в Париже: двое вооруженных исламских террористов в масках напали на редакцию сатирического журнала Charlie Ebdo и убили 12 человек.

Какой сегодня церковный праздник:

7 января православные и греко-католики празднуют день рождения Спасителя – Рождество Христово.

Народные приметы:

Если на Рождество метель, то год будет очень урожайным;

Если ночь очень звездная, то лето будет теплым и солнечным;

Если сегодня очень много снега, то весь год будет удачным;

Если очень морозно, то 19 января также будет холодно;

Какова погода после Рождества, такой будет и после Петра (12 июля).

Что нельзя делать сегодня:

Нельзя ссориться, кричать и ругаться;

Нельзя браться за тяжелую физическую работу;

Нельзя убирать дома и вышивать;

Нельзя есть жирную и вредную пищу;

Нельзя поддаваться дурным привычкам;

Нельзя держать на кого-то зло.

7 января именины отмечают Мария, Гаспар, Алтасра, Леонид и Мельхиор.