#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

Всемирный день действий за достойный труд (World Day for Decent Work) – проводится с 2008 года по инициативе Международной конфедерации профсоюзов с целью повсеместной организации безопасного труда без рабства, принуждения, с достойной оплатой и возможности развития.

Международный день невралгии тройничного нерва (International Trigeminal Neuralgia Awareness Day) отмечается с 2013 года по инициативе организации TNnME.

День библиотекаря отмечается в Армении с 2004 года.

День учителя празднуется в Лаосе.

Национальный день фраппе в Америке (National Frappe Day) – отмечают любители холодного кофейного напитка.

Православные праздники 7 октября

7 октября православная церковь чтит день первомученицы равноапостольной Феклы Иконийской.

В этот день готовили борщ и пекли хлеб из первого обмолоченного снопа. А еще в это время в последний раз отправлялись за белыми грибами, помолившись, чтобы в лесу не тронула нечистая сила. Женщины садились прясть – считалось, что завязанное в этот день ни за что нельзя развязать. А потому на Феклу хорошо играть свадьбы.

Приметы:

В этот день есть одна особая традиция. Считается, что в течение дня нельзя зажигать никакой огонь. Но вот после захода зажечь пламя обязательно. Такой огонь принесет счастье, богатство и успех.

Кто сегодня загадает желание, глядя на пламя, у того оно обязательно сбудется.

Яркое солнце на Феклу обещает резкое изменение погоды.

Гром гремит – зима будет теплой.

Зима будет теплой, если на дубе много желудей.

Если окажетесь в этот день в лесу, понаблюдайте за белками – животное линяет от головы до хвоста, значит, зима будет слякотная и длинная, а когда, наоборот, от хвоста к голове, ждите холодные зимние месяцы.

Зима будет холодная и ранняя, если в день Феклы птицы низко над землей летают.

Обратите внимание на урожай желудей. Если их много, значит, зима ожидается мягкая, а будущий год урожайным.

Что нельзя делать:

Сегодня нельзя думать плохо о родных или близких, чтобы не навлечь на себя беду

Не следует в этот день объедаться и злоупотреблять алкоголем.

Не желательно сейчас отказывать нуждающимся, чтобы весь следующий год не быть нуждающимся.

Нельзя врать, чтобы не навлечь на свой род бедствия.

Именинники: Антон, Владислав, Давид, Дмитрий, Семен, Степан, Фекла.

7 октября: этот день в истории

1806 – в Англии запатентована первая копировальная бумага.

1826 – в Массачусетсе открыта первая в Америке железная дорога.

1919 – основана старейшая авиакомпания – голландская KLM.

1971 – вышел первый сингл Майкла Джексона Got to Be There на фирме грамзаписи Motown Records.

1977 – в СССР принята брежневская конституция.

1991 – День создания НБУ – Верховная Рада утвердила Устав Национального банка Украины.

Кто родился 7 октября

1885 – Нильс Бор, датский физик, автор квантовой теории строения атома.

1924 – Иван Петров, советский и украинский художник, мастер батальной живописи.

1952 – Владимир Путин, президент Российской Федерации (2000—2008 и с 2012).

1967 – Тони Брэкстон, американская певица, автор песен, актриса.