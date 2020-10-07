#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.
Всемирный день действий за достойный труд (World Day for Decent Work) – проводится с 2008 года по инициативе Международной конфедерации профсоюзов с целью повсеместной организации безопасного труда без рабства, принуждения, с достойной оплатой и возможности развития.
Международный день невралгии тройничного нерва (International Trigeminal Neuralgia Awareness Day) отмечается с 2013 года по инициативе организации TNnME.
День библиотекаря отмечается в Армении с 2004 года.
День учителя празднуется в Лаосе.
Национальный день фраппе в Америке (National Frappe Day) – отмечают любители холодного кофейного напитка.
Православные праздники 7 октября
7 октября православная церковь чтит день первомученицы равноапостольной Феклы Иконийской.
В этот день готовили борщ и пекли хлеб из первого обмолоченного снопа. А еще в это время в последний раз отправлялись за белыми грибами, помолившись, чтобы в лесу не тронула нечистая сила. Женщины садились прясть – считалось, что завязанное в этот день ни за что нельзя развязать. А потому на Феклу хорошо играть свадьбы.
Приметы:
- В этот день есть одна особая традиция. Считается, что в течение дня нельзя зажигать никакой огонь. Но вот после захода зажечь пламя обязательно. Такой огонь принесет счастье, богатство и успех.
- Кто сегодня загадает желание, глядя на пламя, у того оно обязательно сбудется.
- Яркое солнце на Феклу обещает резкое изменение погоды.
- Гром гремит – зима будет теплой.
- Зима будет теплой, если на дубе много желудей.
- Если окажетесь в этот день в лесу, понаблюдайте за белками – животное линяет от головы до хвоста, значит, зима будет слякотная и длинная, а когда, наоборот, от хвоста к голове, ждите холодные зимние месяцы.
- Зима будет холодная и ранняя, если в день Феклы птицы низко над землей летают.
- Обратите внимание на урожай желудей. Если их много, значит, зима ожидается мягкая, а будущий год урожайным.
Что нельзя делать:
- Сегодня нельзя думать плохо о родных или близких, чтобы не навлечь на себя беду
- Не следует в этот день объедаться и злоупотреблять алкоголем.
- Не желательно сейчас отказывать нуждающимся, чтобы весь следующий год не быть нуждающимся.
- Нельзя врать, чтобы не навлечь на свой род бедствия.
Именинники: Антон, Владислав, Давид, Дмитрий, Семен, Степан, Фекла.
7 октября: этот день в истории
1806 – в Англии запатентована первая копировальная бумага.
1826 – в Массачусетсе открыта первая в Америке железная дорога.
1919 – основана старейшая авиакомпания – голландская KLM.
1971 – вышел первый сингл Майкла Джексона Got to Be There на фирме грамзаписи Motown Records.
1977 – в СССР принята брежневская конституция.
1991 – День создания НБУ – Верховная Рада утвердила Устав Национального банка Украины.
Кто родился 7 октября
1885 – Нильс Бор, датский физик, автор квантовой теории строения атома.
1924 – Иван Петров, советский и украинский художник, мастер батальной живописи.
1952 – Владимир Путин, президент Российской Федерации (2000—2008 и с 2012).
1967 – Тони Брэкстон, американская певица, автор песен, актриса.