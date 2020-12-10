Об этом сегодня во время брифинга заявил замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Он уточнил, что чаще всего COVID-19 в Украине фиксируют среди людей 50-59 лет.
“Чаще всего COVID-19 регистрируется у нас в возрастной группе 50-59 лет. Именно 21,6% от всех заболевших приходится на эту группу. В то же время наибольший процент летальных случаев мы имеем в группе 60-69 лет. Именно 31,1% от всех умерших, у кого была коронавирусная болезнь. В общем более 75% летальных случаев у нас регистрируется в возрастной группе 60+”, – сообщил Ляшко.
Он уточнил, что “больше всего страдают люди, у которых есть сопутствующие соматические заболевания, именно неинфекционные заболевания”.
(На видео – с 20:10)
- За минувшие сутки, 9 декабря, в Украине зафиксировано 13 371 новый случай COVID-19. Заболели 652 ребенка и 580 медработников.
- В среду, 9 декабря, Кабинет Министров Украины одобрил постановление Министерства здравоохранения о введении жестких карантинных ограничений в период с 8 по 24 января.
- Кабинет Министров Украины продлил действие карантина в связи с пандемией коронавируса до конца зимы. Также продлено действие режима чрезвычайной ситуации.