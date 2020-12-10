В Украине более 75% летальных случаев от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, произошли среди людей старше 60 лет.

Об этом сегодня во время брифинга заявил замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он уточнил, что чаще всего COVID-19 в Украине фиксируют среди людей 50-59 лет.

“Чаще всего COVID-19 регистрируется у нас в возрастной группе 50-59 лет. Именно 21,6% от всех заболевших приходится на эту группу. В то же время наибольший процент летальных случаев мы имеем в группе 60-69 лет. Именно 31,1% от всех умерших, у кого была коронавирусная болезнь. В общем более 75% летальных случаев у нас регистрируется в возрастной группе 60+”, – сообщил Ляшко.

Он уточнил, что “больше всего страдают люди, у которых есть сопутствующие соматические заболевания, именно неинфекционные заболевания”.

(На видео – с 20:10)