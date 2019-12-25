Организаторы уже назвали ее праздником фитнеса и спорта для всех. По последними данным, конвенцию планируют посетить более 2000 участников из разных уголков Украины и мира.

Два дня, 25 воркшопов, 75 мастер-классов по аэробике, степ-аэробике, функциональному и силовому тренингу, пилатесу. Акваконвенция. Форум и префорум для менеджеров. 120 часов на новые знания, знакомства и драйв.

70 презентеров из Украины, Италии, Испании, Германии, Чехии, Эстонии и других стран мира.

Стиль 80-х — главная тема конвенции. Поэтому организаторы призывают участников поддержать уникальную атмосферу яркой одеждой в стиле 80-х.

ProFit Convention 2020 следует посетить:

тренерам-новичкам, которые стремятся повысить квалификацию, завести новые знакомства и узнать самые свежие фитнес-тренды;

опытным тренерам, которые прокачивают свой профессиональный уровень, ищут новые знания и страстно относятся к своему делу;

любителям фитнеса и ЗОЖ, которые проведут время в кругу единомышленников, вдохновятся и получат заряд позитивной энергии;

фитнес-менеджерам, которые получат действенные методы и навыки для улучшения работы своих клубов, перезагрузятся и найдут новые идеи для продвижения;

партнерам, которые смогут представить бренды своей целевой аудитории.

Международная фитнес-конвенция ProFit Convention 2020 станет для вас мощным зарядом энергии от украинских и иностранных фитнес-гуру.

8-9 февраля на НСК «Олимпийский». Больше про фитнес-конвенцию узнавайте на сайте https://profit.fitnessacademy.com.ua/ua/