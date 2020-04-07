Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что со среды, 8 апреля, в Украине могут закрыть все рынки, если те будут продолжать нарушать правила торговли в условиях общенационального карантина.

Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.

Ранее в министерстве охраны здоровья разрешили работу рынков, при условии сохранения специальной дистанции между торговыми точками и так далее.

Но по состоянию на 6 апреля было зафиксировано немало нарушений установленных правил торговли в условиях карантина.

Ляшко отметил, что полиция будет реагировать на нарушения и закрывать рынки, которые не соблюдают условия работы.

“На позапрошлой неделе я издал постановление, которое четко регламентирует, когда органы местного самоуправления могут разрешить открываться рынкам. Сейчас мы вместе с Национальной полицией анализируем, что происходят системные нарушения… Если не будет эффекта в течение двух дней – в среду мы отменим это постановление и рынки закроют”, – заявил Ляшко.

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На видео с 16:40

Напомним, 6 апреля начали действовать ужесточенные меры карантина в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

Среди нововведений, запрещено пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно. Общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, что доступны или открыты для населения (в свободном доступе), или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы. Улица, пешеходная зона и т.п. не являются общественным местом.

Также запрещено ходить более чем по два человека. Запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; Не допускается проведение всех массовых мероприятий. Гражданам нужно всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Пенсионерам, которым больше 60 лет, рекомендуют самоизолироваться и не покидать свои дома без острой необходимости.

Также запрещено самовольно покидать места обсервации/изоляции.