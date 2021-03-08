Сегодня, 8 марта, в мире отмечают Международный женский день.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

1169 – началась четырехдневная осада Киева силами Андрея Боголюбского.

1576 – испанский исследователь Диего Гарсия де Паласио впервые осматривает руины древнего города цивилизации майя Копан.

1702 – Анна Стюарт, младшая сестра Марии II, становится королевой-регентом Англии, Шотландии и Ирландии.

1775 – анонимный писатель, который, по мнению некоторых, был Томасом Пейном, публикует “Африканское рабство в Америке”, первую статью в американских колониях, призывает освободить рабов и отменить рабство.

1817 – основана Нью-Йоркская фондовая биржа.

1857 – в Нью-Йорке состоялся “марш пустых кастрюль”, который считается истоком празднования Международного женского дня.

1910 – французский авиаторка Раймонда де Ларош становится первой женщиной, получившей лицензию пилота.

1920 – основана Арабское королевство Сирия, первая современная арабское государство.

1946 – Львовский собор, организованный коммунистами и Русской Православной Церковью, отменил Брестскую унию и дал начало уничтожению Украинской Греко-Католической Церкви.

1983 – Рональд Рейган в выступлении назвал СССР “империей зла”.

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь 8 марта чтит память Поликарпа Смирнского.

А еще сегодня начинают праздновать Масленицу.

Приметы погоды:

Конь 8 марта лежит на земле – будет метель;

Быстрые и высокие облака предвещают хорошую погоду;

Густой туман 8 марта – лето будет ненастным;

Крик тетерева слышится – примета к тому, что весна придет совсем скоро.

Именины у Александра, Михаила, Сергея, Моисея, Алексея, Николая, Кузьмы и Ивана.