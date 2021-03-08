Об этом рассказывают #Буквы.
Этот день в истории:
1169 – началась четырехдневная осада Киева силами Андрея Боголюбского.
1576 – испанский исследователь Диего Гарсия де Паласио впервые осматривает руины древнего города цивилизации майя Копан.
1702 – Анна Стюарт, младшая сестра Марии II, становится королевой-регентом Англии, Шотландии и Ирландии.
1775 – анонимный писатель, который, по мнению некоторых, был Томасом Пейном, публикует “Африканское рабство в Америке”, первую статью в американских колониях, призывает освободить рабов и отменить рабство.
1817 – основана Нью-Йоркская фондовая биржа.
1857 – в Нью-Йорке состоялся “марш пустых кастрюль”, который считается истоком празднования Международного женского дня.
1910 – французский авиаторка Раймонда де Ларош становится первой женщиной, получившей лицензию пилота.
1920 – основана Арабское королевство Сирия, первая современная арабское государство.
1946 – Львовский собор, организованный коммунистами и Русской Православной Церковью, отменил Брестскую унию и дал начало уничтожению Украинской Греко-Католической Церкви.
1983 – Рональд Рейган в выступлении назвал СССР “империей зла”.
Какой сегодня церковный праздник:
Православная церковь 8 марта чтит память Поликарпа Смирнского.
А еще сегодня начинают праздновать Масленицу.
Приметы погоды:
Конь 8 марта лежит на земле – будет метель;
Быстрые и высокие облака предвещают хорошую погоду;
Густой туман 8 марта – лето будет ненастным;
Крик тетерева слышится – примета к тому, что весна придет совсем скоро.
Именины у Александра, Михаила, Сергея, Моисея, Алексея, Николая, Кузьмы и Ивана.