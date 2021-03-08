Сегодня в мире отмечают 8 марта - Международный женский день.

#Буквы рассказывают историю праздника.

История праздника

Международный женский день появился благодаря “марша пустых кастрюль”, который состоялся 8 марта 1857 в Нью-Йорке.

Тогда работницы текстильных фабрик вышли на улицы с протестами, требуя уменьшить рабочий день на шесть часов, ведь им приходилось работать по 16 часов. Также женщины требовали достойной зарплаты и права голоса на выборах.

На акцию протеста женщины принесли кастрюли и били в них, как в барабаны. Позже участниц движения стали называли суфражистки (от suffrage – голосования, избирательное право).

Позже движение суфражисток распространился и на Европу. На митингах женщин задерживали и арестовывали. В мае 1905 года в Великобритании было отклонено законопроект об избирательном праве женщин, суфражистки камнями разбили окна ресторанов и домов министров.

28 февраля 1908 в Нью-Йорке прошел митинг за равные права женщин, в который вышли более 15 тыс. Женщин. Они также требовали сокращения рабочего дня и равных c мужчинами условий оплаты труда. Так же было выдвинуто требование предоставления женщинам избирательного права. В 1909 году Социалистическая партия Америки объявила национальный женский день, который отмечался вплоть до 1913 года в последнее воскресенье февраля. В 1910 году немецкая коммунистка Клара Цеткин на форуме женщин в Копенгагене (куда прибыли и делегаты из США) предложила учредить Международный женский день. Имелось в виду, что в этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к своим проблемам.

В 1914 году 8 марта как Международный женский день отмечался в восьми странах: США, Великобритании, Австрии, Дании, Германии, Нидерландах, России и Швейцарии. До 1917 года полное или частичное право голоса получили женщины Новой Зеландии, Австралии, Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии.

8 марта и ООН

В 1975 году Организация Объединенных Наций учредила 8 марта как Международный женский день. Ежегодно в ООН предлагают тему к 8 марта.

У 2021 році тема Дня ООН “Жінки на керівних постах: Досягнення рівноправного майбутнього в епоху COVID-19” присвячена величезним зусиллям жінок і дівчаток у всьому світі з формування більш рівноправного майбутнього і виходу з кризи в зв’язку з COVID-19.

“Международный женский день дает нам возможность подумать о достигнутых успехах, призвать к переменам и отметить акты мужества и решимости простых женщин, которые сыграли исключительную роль в истории своих стран и общин. Мир добился беспрецедентных успехов, но ни одна страна не достигла гендерного равенства”

8 марта в Украине

За отмену 8 марта как выходного дня в Украине активно выступал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. По его словам, этот праздник не имеет ничего общего с тем смыслом, что изначально закладывался в него.

“Статус выходного, предоставленный 8-му марта, был одним из инструментов советской власти превратить день борьбы за права женщин в день в формате “букетики-тортики-шампанское… Хотя 8 марта является Международным женским днем в большинстве европейских государств, оно не является выходным днем. Это выходной день только в России, Беларуси, Казахстане, Северной Корее, Вьетнаме, Анголе … Вряд ли это те страны, которые можно назвать примером соблюдения прав женщин”, – заявлял Вятрович, призвав не отменять праздник, а сделать день рабочим.

Но пока эта идея не нашла поддержки в обществе.