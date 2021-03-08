#Буквы рассказывают историю праздника.
История праздника
Международный женский день появился благодаря “марша пустых кастрюль”, который состоялся 8 марта 1857 в Нью-Йорке.
Тогда работницы текстильных фабрик вышли на улицы с протестами, требуя уменьшить рабочий день на шесть часов, ведь им приходилось работать по 16 часов. Также женщины требовали достойной зарплаты и права голоса на выборах.
На акцию протеста женщины принесли кастрюли и били в них, как в барабаны. Позже участниц движения стали называли суфражистки (от suffrage – голосования, избирательное право).
8 марта и ООН
В 1975 году Организация Объединенных Наций учредила 8 марта как Международный женский день. Ежегодно в ООН предлагают тему к 8 марта.
У 2021 році тема Дня ООН “Жінки на керівних постах: Досягнення рівноправного майбутнього в епоху COVID-19” присвячена величезним зусиллям жінок і дівчаток у всьому світі з формування більш рівноправного майбутнього і виходу з кризи в зв’язку з COVID-19.
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“Международный женский день дает нам возможность подумать о достигнутых успехах, призвать к переменам и отметить акты мужества и решимости простых женщин, которые сыграли исключительную роль в истории своих стран и общин.
Мир добился беспрецедентных успехов, но ни одна страна не достигла гендерного равенства”
8 марта в Украине
За отмену 8 марта как выходного дня в Украине активно выступал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. По его словам, этот праздник не имеет ничего общего с тем смыслом, что изначально закладывался в него.
“Статус выходного, предоставленный 8-му марта, был одним из инструментов советской власти превратить день борьбы за права женщин в день в формате “букетики-тортики-шампанское… Хотя 8 марта является Международным женским днем в большинстве европейских государств, оно не является выходным днем. Это выходной день только в России, Беларуси, Казахстане, Северной Корее, Вьетнаме, Анголе … Вряд ли это те страны, которые можно назвать примером соблюдения прав женщин”, – заявлял Вятрович, призвав не отменять праздник, а сделать день рабочим.
Но пока эта идея не нашла поддержки в обществе.