Об этом идет речь в совместном заявлении ассоциаций.

Представители бизнес-сообщества отметили, что пандемия COVID-19, вероятно, приведет к такому же резкому падению мировой экономики, как и финансовый кризис 2009, а для Украины экономические последствия будут еще масштабнее.

По подсчетам экономистов, в случае, если Украина начнет новую программу с МВФ, падение ВВП составит порядка 9%.

“Угроза коронавируса для таких развивающихся рынков, как Украина, еще масштабнее — как в области здравоохранения, так и в экономическом плане. Международные рынки капитала закрылись для этой группы стран, и Институт международных финансов сообщает, что с 21 января 80 млрд долларов США были выведены из развивающихся стран. … Ведущие эксперты прогнозируют, что в случае продолжения карантина на несколько месяцев, и при наличии программы Международного Валютного Фонда (МВФ), ВВП Украины в 2020 году упадет на 9%, а курс гривны может достичь 35 грн/долларов США”, — говорится в письме.

В случае, если программы не будет, экономический спад, согласно подсчетам экспертов, будет двухзначным. Бизнес-сообщество считает, что без поддержки международных партнеров Украине придется прибегнуть к мерам, которые в будущем приведут к обеднению населения и массовой безработице.

“Однако без программы МВФ предыдущий прогноз еще более ужасный — двузначный экономический спад, стремительное опустошение золотовалютных резервов, высокая инфляция и значительный рост безработицы. Без поддержки МВФ и других международных организаций с бюджетными разрывами можно справиться или путем резкого повышения налогов, либо сокращением расходов бюджета, или прибегнув к печати денег, вероятно в сочетании с дефолтом по внешнему долгу. В любом случае ценой такого подхода будет обвальное падение экономики, обеднению населения и массовая безработица”, — сказано в заявлении.

Бизнес-сообщество выступило решительно против объявления дефолта в стране и призвало парламент в срочном порядке принять законы, необходимые для получения транша от МВФ.

“Любые призывы к объявлению дефолта Украины должны быть проигнорированы, ведь долгосрочный эффект такого решения является очень опасным. Любой политик, который одобряет дефолт, непременно будет нести ответственность за его последствия, за сотни тысяч рабочих мест и жизни людей, этот дефолт уничтожит. … Учитывая, что ситуация продолжает развиваться, средства МВФ и других международных партнеров Украины остается единственным источником финансирования в ближайшее время. … Мы призываем депутатов Верховной Рады Украины действовать решительно и срочно принять законы необходимые для предоставления средств Международного Валютного Фонда Украины по программе расширенного финансирования (EFF), а также для получения кризисных средств, направленных на поддержку Украины в борьбе с коронавируса“, — подытожили представители бизнес-сообщества.

Заявление подписали Федерация работодателей Украины (ФРУ), Союз украинских предпринимателей (СУП), Американская торговая палата Украины (AMCHAM), Европейская Бизнес Ассоциации (ЕВА), БИЗНЕС100, Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ), Ассоциация “IT Украины” и SEO клуб.