8 и 9 августа состоится пятый Международный джазовый фестиваль "Джаз на Днепре-New Story", который будет проведен, как в онлайн, так и в офлайн форматах.

В этом году, в связи с карантинными ограничениями и невозможностью мировых звезд прибыть в Украину фестиваль подготовил для зрителей эксклюзивную и разноплановую программу в онлайне, которая будет транслироваться на официальном Youtube-канале проекта 8 и 9 августа в 19.30.

9 августа фестиваль планирует традиционный концерт на Фестивальном причале, который пройдет в новых условиях соблюдения санитарно-гигиенических норм, установленных для мероприятий на открытых площадках.

В онлайн-программе “Джаза на Днепре 2020. New Story” примут участие мировые звезды джаза и наши любимые украинские артисты. Кроме того, в прямом эфире на вопросы зрителей ответят выдающиеся деятели международного музыкального бизнеса. Ведущими эфиров станут Ярослав Лодыгин и Валерия Чачибая. Ярослав Лодыгин – соучредитель Радио Аристократы, меломан, кинорежиссер (Дикое Поле). Возглавляет телевизионную платформу Суспільного ТВ. Член Европейской киноакадемии. Валерия Чачибая, ведущая, продюсер. Более 10 лет занимается популяризацией новой музыки. Создала совместно с Британским Советом в Украине один из первых украинских музыкальных подкастов – The Selector. Уже более шести лет развивает проект Радио Аристократы – самое заметное онлайн радио для тех, кто предпочитает умный контент.

Программа онлайн-фестиваля на 8 августа*:

– видеоприветствие от Джеки Террассона (Франция) и его музыкальный подарок

– Бенни Грин (США) представит свой новый альбом «Benny’s Grib», который был выпущен в период карантина

– 100-летие Чарли Паркера. Видео-экскурсия в родной город джазовой легенды – Канзас-сити, с участием Чепту Козитани-Бакнер – Президента Международной ассоциации Jazz Sister cities и Андрея Здесенко, владельца и генерального директора корпорации “Биосфера”

– Zoom-беседа о музыкальной журналистике, история становления ключевых джазовых изданий и карьера известного джазового журналиста Теда Панкена (США).

– Выступление онлайн киевских музыкантов Дмитрия Александрова и Дениса Аду – участников «Джаз на Днепре-2016»

– Выступление днепровской группы – квартета Павла Сидоренко

– Эксклюзивно для фестиваля «Джаз на Днепре»: интервью Теда Панкена с 10-кратным обладателем Грэмми Артуро Сандовалем (США)

Программа онлайн-фестиваля на 9 августа*:

– Zoom-беседа с Андреем Кондаковым – арт-директором «Джаза на Днепре» в конце 90-х

– Видео-экскурсия в Институт джаза в Дармштадте

– Выступление бэнда Данилы Винарикова (Украина)

– Выступление Александра Любченко (Украина)

– Беседа с Генеральным консулом Германии, доктором Штефаном Кайлем о поддержке сектора культуры в период пандемии

– Zoom-беседа о карьере и продвижения творчества джазменов с ключевым джазовым Grammy-продюсером Джеффом Левенсоном (США)

– Эксклюзивно для фестиваля «Джаз на Днепре»: интервью Теда Панкена с 3-кратной обладательницей Грэмми Ди Ди Бриджуотер (США)

*В программе онлайн составляющей фестиваля возможны изменения.

Участие в онлайн-трансляции бесплатно для зрителей и не требует предварительной регистрации.

Также, 9 августа, с 18:00 до 22:00 будет проведен оффлайн концерт на Фестивальном причале. В нем примут участие представители украинской джазовой сцены, а именно:

– бигбенд Юрия Паламарчука

– квинтет Юрия Биленко

– квартет Игоря Кручиненко

– группа “Кредо”

– Юлия Мандич

– группа “Буги Дэнс”

– LAURA MARTI “Все будет хорошо!”

Вход на концерт возможен только для 1000 человек согласно правилам о карантин в период эпидемии. Для входа будут созданы специальные электронные приглашения, которые можно будет загрузить за день до события. О способе получения приглашений будет сообщено дополнительно. Соблюдение санитарно-гигиенических норм гарантировано. Также, для всех ценителей отдыха в формате “под открытым небом” будет работать фудкорт.

Международный джазовый фестиваль “Джаз на Днепре 2020. New story” проводится в рамках городской программы г. Днепр “Культурная столица”.

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