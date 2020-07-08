В среду, 8 июля, в Украине празднуют День семьи, а в мире – День борьбы с аллергией.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

В Замбии сегодня День единства, а в России – День семьи, любви и верности. В этот же день чтят святых, которых называют покровителями семейного счастья и благополучия – Петра и Февронию.

Также 8 июля отмечают Всемирный день борьбы с аллергией (World Allergy Day). Этот праздник отмечается под эгидой Всемирной организации по аллергии WAO и Всемирной организации по иммунопатологии WIPO.

День семьи

Этот праздник в Украине отмечается с 2012 года. Соответствующий Указ Президента Украины № 1209/2011 “О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников” был подписан 30 декабря 2011 года.

В международном сообществе День семьи учрежден Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1993 году и отмечается 15 мая.

Православные праздники 8 июля

8 июля отмечается народно-православный праздник День Петра и Февронии. В этот день верующие чтят память князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев. Святые считаются покровителями семейного очага, хранителями супружеской любви.

С супругами были связаны некоторые приметы в этот день. Например, считалось, что, если муж на Петра и Февронии отработает весь день в магазине бок о бок с женой, это принесет семье благополучие.

В народе были и приметы о погоде и сенокосе, который начинался как раз в это время. Люди верили: если свиньи и мыши начинают есть сено – покос будет худой; об этом же говорило изобилие кашицы на лугах.

Еще в этот день наблюдали за рассадой: если она хорошо пьет поливку – дни сенокоса будут сухими, если же не впитывает воду – влажными. С Петра и Февронии ожидали еще сорок жарких дней.

Приметы на Петра и Февронии: что нельзя делать

Если свиньи начинают есть сено – к плохому покосу.

После Петра и Февронии ожидается еще 40 жарких дней.

С этого дня русалки начинают водить хороводы.

Во время купания нужно быть осторожными, чтобы русалки не утащили на дно.

Что нельзя делать:

Ссориться с любимыми людьми, иначе ссора может затянуться на года.

Месить тесто и печь что в духовом шкафу либо на сковороде.

Переезжать в другое жилье – может привести к проблемам с финансами.

Рассказывать о снах, которые приснились в ночь на 8 июля.

8 июля: этот день в истории

52 до н. э. — принятая дата основания Парижа.

1497 — первая морская экспедиция из Европы в Индию отплыла из Лиссабона во главе с Васко да Гама.

1796 — государственный департамент США выдал первый паспорт гражданина США.

1889 — вышел первый номер газеты The Wall Street Journal.

1918 — в Киеве создана Центральна Рада Украины.

Именинники 8 июля

1621 — Жан де Лафонтен, французский поэт-баснописец.

1819 – Фрэнсис Макклинток, английский полярный исследователь, нашедший останки экспедиции Джона Франклина.

1839 — Джон Рокфеллер, американский промышленник, основатель нефтяной компании Standard Oil.

1894 — Петр Капица, советский физик, инженер, академик, лауреат Нобелевской премии (1978).

1938 – Лесь Танюк, украинский политик, писатель, режиссер, артист.

1952 – Карен Шахназаров, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер.

1974 – Жанна Фриске, российская певица, актриса.

Поздравления с Днем ангела в этот день принимают Альжбета, Евгений, Прокоп, Константин, Леонид, Петр, Федор, Давид.