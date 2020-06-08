В понедельник, 8 июня, в мире отмечают День рождения океанов, день домохозяйки и домохозяина. По церковному календарю отмечается день памяти апостола Карпа.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

Что отмечают в мире

8 июня отмечается Всемирный день океанов, Международный день домохозяйки и домохозяина, а также День рождения пылесоса, Международный день IPv6 и Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга.

В этот день в Соединенных Штатах Америки празднуют день, когда жители карибских островов были информированы о СПИД и ВИЧ, День Лучших друзей и День утреннего пробуждения. В Австралии отмечают День рождения Королевы, а в Армении – День памяти святой Рисписмэ.

В Перу 8 июня отмечают День инженера, а в Словении – День Приможа Трубара.

Памятные даты

В 1783 году 8 июня в Исландии начал извержение вулкан Лаки, в результате чего погибло около 10 тысяч людей.

В 1786 году в Нью-Йорке впервые в истории поступило в продажу мороженое.

в 1824 году в Канаде была запатентована первая стиральная машина, которая представляла собой деревянную бочку, внутри которой вращались крестовины.

В 1829 году в Ливерпуле открыли муниципальный бассейн.

В 1912 году в Лос-Анджелесе основали студию Universal.

В 1934 году в СССР ввели уголовную ответственность для родственников подсудимых за недонесение о “государственных преступлениях”.

В 2002 году в Киеве открылся после ремонта кинотеатр “Киевская Русь” с наибольшим экраном среди кинотеатров бывшего СССР.

Что отмечают по православному календарю

8 июня Православная церковь чтит память апостола Карпа. Считается, что святой приносит удачу рыбакам.

В этот день празднуют именины Александр, Георгий, Иван, Елена, Юрий, Алфей и Макар.

Приметы и поверья

Согласно народным поверьям, 8 июня после заката нельзя подметать пол. Лучше не отправляться в поездку, не менять квартиру и работу.

Считается, что день может принести неприятные неожиданности, поэтому лучше избегать конфликтов.

Если 8 июня было много комаров, то конец месяца будет дождливым, но теплым. Если много кузнечиков, конец месяца будет засушливым. Если громко квакают лягушки, в ближайшие дни стоит ждать дождей.