Об этом рассказывают #Буквы.
Кроме того, в мире отмечают День рождения пожарной лестницы, День рисования птиц, Международный день Будды.
Этот день в истории:
1525 – владение Тевтонского ордена превращены в новое государство – герцогство Пруссия.
1548 – Перу объявлено территорией Испании.
1766 – в США запатентована первая пожарная лестница.
1783 – Екатерина II издала манифест о присоединении Крыма к России.
1830 – Мексика запрещает дальнейшую колонизацию Техаса американцами.
1847 – арест в Киеве поэта Тараса Шевченко и историка Николая Костомарова за принадлежность к Кирилло-Мефодиевского братства.
1853 – открывается первый официально зарегистрированный шахматный клуб.
1913 – в Пекине начинает работу первый китайский парламент.
1919 – Украина провозглашена советской республикой.
1930 – вышел на экраны кинофильм А. Довженко «Земля».
1944 – советские войска начали Крымскую операцию.
1946 – в Женеве состоялось последнее заседание Лиги Наций.
1966 – избрание Леонида Брежнева Генеральным секретарем ЦК КПСС.
1971 – состоялся первый Всемирный конгресс цыган заключенных Лондоне, который принял цыганский гимн и флаг.
1988 – СССР объявил о решении вывести войска из Афганистана.
1990 – на американском канале ABC начат премьерный показ сериала “Твин Пикс”.
1990 – над Ивано-Франковской городским советом впервые за советский период подняли украинский национальный флаг.
1999 – Правительство Югославии объявляет о прекращении боевых действий в Косово.
Какой сегодня церковный праздник:
Христиане отмечают день архангела Гавриила, который принес Деве Марии весть о рождении от нее Спасителя.
Приметы погоды:
Если на заре солнце ясное и белое, то снега больше не будет.
8 апреля заморозки, то ожидается затяжная и холодная весна.
Именины отмечают Степан, Гавриил, Василий, Анна, Алла, Прасковья и Лариса.