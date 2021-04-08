Сегодня, 8 апреля, в мире отмечают Международный день цыган Международный день тайцзи и цигуна.

Об этом рассказывают #Буквы.

Кроме того, в мире отмечают День рождения пожарной лестницы, День рисования птиц, Международный день Будды.

Этот день в истории:

1525 – владение Тевтонского ордена превращены в новое государство – герцогство Пруссия.

1548 – Перу объявлено территорией Испании.

1766 – в США запатентована первая пожарная лестница.

1783 – Екатерина II издала манифест о присоединении Крыма к России.

1830 – Мексика запрещает дальнейшую колонизацию Техаса американцами.

1847 – арест в Киеве поэта Тараса Шевченко и историка Николая Костомарова за принадлежность к Кирилло-Мефодиевского братства.

1853 – открывается первый официально зарегистрированный шахматный клуб.

1913 – в Пекине начинает работу первый китайский парламент.

1919 – Украина провозглашена советской республикой.

1930 – вышел на экраны кинофильм А. Довженко «Земля».

1944 – советские войска начали Крымскую операцию.

1946 – в Женеве состоялось последнее заседание Лиги Наций.

1966 – избрание Леонида Брежнева Генеральным секретарем ЦК КПСС.

1971 – состоялся первый Всемирный конгресс цыган заключенных Лондоне, который принял цыганский гимн и флаг.

1988 – СССР объявил о решении вывести войска из Афганистана.

1990 – на американском канале ABC начат премьерный показ сериала “Твин Пикс”.

1990 – над Ивано-Франковской городским советом впервые за советский период подняли украинский национальный флаг.

1999 – Правительство Югославии объявляет о прекращении боевых действий в Косово.

Какой сегодня церковный праздник:

Христиане отмечают день архангела Гавриила, который принес Деве Марии весть о рождении от нее Спасителя.

Приметы погоды:

Если на заре солнце ясное и белое, то снега больше не будет.

8 апреля заморозки, то ожидается затяжная и холодная весна.

Именины отмечают Степан, Гавриил, Василий, Анна, Алла, Прасковья и Лариса.