8 марта в центре столицы на Крещатике состоится традиционное соревнование - Большое женское ралли.

Автомобили участников делятся на классы (по объему двигателя):

№ 1 – до 1400 см. куб.

№ 2 – до 1800 см. куб.

№ 3 – более 1800 см. куб.

Также предусмотрен зачет в абсолютном зачете, а к автомобилям с наддувом применяется коэффициент 1,7.

Будет проведен отдельный зачет и для девушек на электромобилях.

В соревнованиях могут принимать участие исключительно женские экипажи (пилот и штурман), а движение участников проходит по маршруту – легенде и только в рамках правил дорожного движения Украины.

Каждый год организаторы гонки дополняют Большое женское ралли интересной схемой слалома на специальных участках.

Новичков соревнования приглашаем в официальные группы Большого женского ралли https://www.facebook.com/groups/BJRrally, где можно задать все интересующие вопросы, а также обсудить будущие мероприятия.

Онлайн-заявка на участие: https://forms.gle/US1PN86wFUiwiUfp9

Следите за новостями можно на сайте: http://www.kmamk.com