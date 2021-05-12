Бджолярі з Закарпаття планують судитися з "Укрпоштою" через загибель надісланих через оператора 8 млн бджіл. Компанія планує відмовитися від надання послуги з транспортування бджіл, аби таких інцидентів більше не сталося.

Про це повідомили журналіст Віталій Глагола та пресслужба “Укрпошти”.

Загибель бджіл

У вівторок, 11 травня, бджолярі з Іршави та Виноградова (Закарпатська область) надіслали замовникам спеціальні пакети з бджолами, маткою і розплодом. Для цієї мети вони скористалися послугами “Укрпошти”.

Усі 8 млн бджіл загинули, що виявили за кілька годин після відправлення. Бджолярі переконані, що це сталося через недотримання оператором вимог перевезення.

“Вони просто запарились у тій вантажівці без кисню і під розпеченими металом. Вони ж живі, це не просто вантаж. Бджолам теж треба кисень, а тут його не було ще й у спеку. У мене серце розривається від побаченого вчора. Справа не тільки у матеріальних збитках — бджіл шкода неймовірно”, — розповіла журналісту пасічниця Марія Лендел.

За словами Глаголи, бджолярі звернулися до поліції та збираються судитися з “Укрпоштою”. Збитки оцінюють у пів мільйони гривень.

На фото можна побачити, що бджіл вантажівкою Hyundai.

Що кажуть в “Укрпошті”?

Компанія наголошує, що шкодує про те, що сталося. “Укрпошта” акцентує, що за роки транспортування бджіл такий випадок стався вперше.

“Те, що сталося сьогодні, – сталося вперше. Зокрема, через різке підвищення температури в області до +27° С і вище”, — йдеться в заяві.

Наразі Закарпатська дирекція “Укрпошти” з’ясовує деталі інциденту, але компанія вже переконує, що перевезення відбувалося за правилами. Перемовини щодо виплати компенсації тривають.

“Паралельно колеги вже провели перемовини з Асоціацією бджолярів та безпосередньо з бджолярами-відправниками. Ступінь відповідальності та питання компенсації будуть визначені після з’ясування усіх обставин”, — зауважили в компанії.

Вимоги до транспортування бджіл посилено: тепер їх возитимуть лише якщо температура в обох населених пунктах не перевищуватиме 20 градусів. З наступного року “Укрпошта” відмовиться від надання таких послуг.

“На майбутнє, враховуючи раніше заявлені плани, поточний випадок і те, що обробка таких вантажів автоматичними сортувальними лініями є неможливою, наступного року компанія припинить надання цієї послуги і буде рекомендувати клієнтам завчасно звертатися до спеціалізованих перевізників, щоб зберегти і свій бізнес, і здоров’я бджіл”, — резюмували в “Укрпошті”.