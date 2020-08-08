8 августа 1900 года в Бруклине (США) состоялся первый матч за Кубок Международной федерации лаун-тенниса или большого тенниса. В награду победитель получил серебряный кубок, пожертвованный организаторам первого матча студентом Гарвардского университета Дуайтом Филли Дэвисом.

Об этом рассказывают #Буквы.

Кубок Дэвиса (англ. Davis Cup) – это крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе.

Дуайт Филли Дэвис в статусе студента дважды стал чемпионом США – сначала в парном, а затем и в одиночном разряде. Далее Дэвис хотел стать лучшим в мире.

И в 1900 году состоялся первый матч турнира. В 1945 году, после смерти Дуайта Дэвиса, турнир получил название по имени своего основателя.

Кубок представляет собой серебряную чашу с позолотой высотой в 33 сантиметра и диаметром 45 сантиметров.

В первые годы за кубок боролись команды только двух стран – США и Великобритании. Позже подключились сборные Австралии, Австрии, Бельгии, Германии, Канады и Франции. Сейчас в Кубке Дэвиса принимают участие более 140 команд.

В 1981 году был сформирован денежный призовой фонд Кубка Дэвиса. Сейчас он составляет 8,5 млн долларов.