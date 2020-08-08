Об этом рассказывают #Буквы.
Кубок Дэвиса (англ. Davis Cup) – это крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе.
Дуайт Филли Дэвис в статусе студента дважды стал чемпионом США – сначала в парном, а затем и в одиночном разряде. Далее Дэвис хотел стать лучшим в мире.
И в 1900 году состоялся первый матч турнира. В 1945 году, после смерти Дуайта Дэвиса, турнир получил название по имени своего основателя.
Кубок представляет собой серебряную чашу с позолотой высотой в 33 сантиметра и диаметром 45 сантиметров.
В первые годы за кубок боролись команды только двух стран – США и Великобритании. Позже подключились сборные Австралии, Австрии, Бельгии, Германии, Канады и Франции. Сейчас в Кубке Дэвиса принимают участие более 140 команд.
В 1981 году был сформирован денежный призовой фонд Кубка Дэвиса. Сейчас он составляет 8,5 млн долларов.
- В 2018 году мужская сборная Украины поднялась на две строчки в рейтинге Кубка Дэвиса после победы над Португалией в первом раунде плей-офф первой Евро-Африканской зоны.