9 серпня фестиваль планує традиційний концерт на Фестивальному причалі, який пройде в нових умовах дотримання санітарно-гігієнічних норм, встановлених для заходів на відкритих майданчиках.
В онлайн-програмі “Джазу на Дніпрі-2020. New Story” візьмуть участь світові зірки джазу і наші улюблені українські артисти.
Крім того в прямому ефірі на запитання глядачів відповідатимуть видатні діячі міжнародного музичного бізнесу. Ведучими ефірів стануть Ярослав Лодигін та Валерія Чачибая. Ярослав Лодигін – співзасновник Радіо Аристократи, меломан, кінорежисер (Дике Поле). Очолює телевізійну платформу Суспільного ТБ. Член Європейської кіноакадемії. Валерія Чачибая, ведуча, продюсер. Більше 10 років займається популяризацією нової музики. Створила спільно з Британською Радою в Україні один з найперших українських музичних подкастів – The Selector. Вже більше шести років розвиває проект Радіо Аристократи – найпомітніше онлайн радіо для тих, хто віддає перевагу розумному контенту.
Програма онлайн-фестивалю на 8 серпня*:
- Відеовітання від Джекі Террассона (Францiя) та його музичний подарунок
- Бенні Грін (США) презентуватиме свій новий альбом “Benny’s Grib”, який був випущений у період карантину
- 100-річчя Чарлі Паркера. Відео-екскурсія у рідне місто джазової легенди – Канзас-сіті, за участю Чепту Козітані-Бакнер – Президента Міжнародної асоціації Jazz Sister cities та Андрія Здесенко, власника та генерального директора корпорації “Біосфера”
- Zoom-бесіда про музичну журналістику, історія становлення ключових джазових видань та кар’єра відомого джазового журналіста Теда Панкена (США).
- Виступ онлайн київських музикантів Дмитра Александрова та Деніса Аду – учасників «Джаз на Дніпрі-2016»
- Виступ дніпровської групи – квартету Павла Сидоренка
- Ексклюзивно для фестивалю «Джаз на Дніпрі»: інтерв’ю Теда Панкена з 10-кратним володарем Греммі Артуро Сандовалем (США)
Програма онлайн-фестивалю на 9 серпня*:
- Zoom-бесіда з Андрієм Кондаковим – арт-директором «Джаза на Дніпрі» в кінці 90-х
- Відео-екскурсія в Інститут джазу в Дармштадті
- Виступ бенду Даніли Вінарікова (Україна)
- Виступ Олександра Любченко (Україна)
- Бесіда з Генеральним консулом Німеччини, доктором Штефаном Кайлем про підтримку сектору культури в період пандемії
- Zoom-бесіда про кар’єру та просування творчості джазменів з ключовим джазовим Grammy-продюсером Джеффом Левенсоном (США)
- Ексклюзивно для фестивалю «Джаз на Дніпрі»: інтерв’ю Теда Панкена з 3-кратною володаркою Греммі Ді Ді Бріджуотер (США)
* В програмі онлайн складової фестивалю можливі зміни.
Участь в онлайн-трансляції безкоштовна для глядачів та не потребує попередньої реєстрації.
Також, 9 серпня, з 18:00 до 22:00 буде проведений офлайн концерт на Фестивальному причалі. У ньому візьмуть участь представники української джазової сцени, а саме:
- бігбенд Юрія Паламарчука
- квінтет Юрія Біленка
- квартет Ігора Кручиненка
- група “Кредо”
- Юлія Мандіч
- група “Бугі Денс”
- група Лаури Марті
Вхід на концерт можливий тільки для 1000 людей згідно з правил про карантинні обмеження у період епідемії. Для входу будуть створені спеціальні електронні запрошення, які можна буде завантажити за день до події. Про спосіб отримання запрошень буде повідомлено додатково. Дотримання санітарно-гігієнічних норм гарантоване. Також, для всіх поціновувачів відпочинку в форматі опен-єйр буде працювати фудкорт.
Міжнародний джазовий фестиваль “Джаз на Дніпрі-2020. New story” проводиться в рамках міської програми м.Дніпро “Культурна столиця”.
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