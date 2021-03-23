Об этом он рассказал на телеканале “Украина 24”.
“Коронакризис сильно опустил цены на Мальдивах”, – рассказал депутат.
По словам Арахамии, он нашел иностранный сайт, где предлагают туры на Мальдивы с большими скидками. Он выбрал тур стоимостью 80 долларов (2215 грн) с человека.
Нардеп был на Мальдивах с женой и тремя детьми.
“320 долларов (в день) стоила моя вилла, в которой было три приставных кровати, я с женой и трое детей”, – сказал он.
В качестве доказательства своих слов он предложил ведущей найти для нее такой же бюджетный тур на Мальдивы.
“Если я … найду на том же сайте, где я заказывал, Вам найду тур, все, что разница выше 80 долларов – я лично из своего кармана доплачу”, – сказал парламентарий.
Он добавил, что видел на сайте предложения и по 60, и даже по 40 долларов с человека.
Также Арахамия отметил, что умеет искать выгодные варианты для путешествий.
“Я айтишник … В свое время более ста стран объехал”, – сказал он.
(Смотреть видео с 24:15 минуты, – ред.)
Напомним, фотографию с отдыха нардепа недавно опубликовал политолог Андрей Смолий. Снимок был сделан в одном из самых дорогих курортных комплексов Amari Havodda Maldives.
При этом согласно информации на сайте Booking, цена за номер в пятизвездочном отеле составляет минимум 13 814 грн. – и то по скидке. Без скидки – почти 20 тыс. грн. В то же время люкс с бассейном над водой обойдется в 41 846 грн.
- Глава президентской фракции “Слуги народа” Давид Арахамия рассказал, что готов отказаться от поездок на Мальдивы, чтобы Владимир Зеленский во второй раз баллотировался в президенты.