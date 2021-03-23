Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, как ему удалось так дешево - за 80 долларов в сутки - отдохнуть на Мальдивах.

Об этом он рассказал на телеканале “Украина 24”.

“Коронакризис сильно опустил цены на Мальдивах”, – рассказал депутат.

По словам Арахамии, он нашел иностранный сайт, где предлагают туры на Мальдивы с большими скидками. Он выбрал тур стоимостью 80 долларов (2215 грн) с человека.

Нардеп был на Мальдивах с женой и тремя детьми.

“320 долларов (в день) стоила моя вилла, в которой было три приставных кровати, я с женой и трое детей”, – сказал он.

В качестве доказательства своих слов он предложил ведущей найти для нее такой же бюджетный тур на Мальдивы.

“Если я … найду на том же сайте, где я заказывал, Вам найду тур, все, что разница выше 80 долларов – я лично из своего кармана доплачу”, – сказал парламентарий.

Он добавил, что видел на сайте предложения и по 60, и даже по 40 долларов с человека.

Также Арахамия отметил, что умеет искать выгодные варианты для путешествий.

“Я айтишник … В свое время более ста стран объехал”, – сказал он.

(Смотреть видео с 24:15 минуты, – ред.)

Напомним, фотографию с отдыха нардепа недавно опубликовал политолог Андрей Смолий. Снимок был сделан в одном из самых дорогих курортных комплексов Amari Havodda Maldives.

При этом согласно информации на сайте Booking, цена за номер в пятизвездочном отеле составляет минимум 13 814 грн. – и то по скидке. Без скидки – почти 20 тыс. грн. В то же время люкс с бассейном над водой обойдется в 41 846 грн.