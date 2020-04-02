80 стран обратились к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой предоставить им финансовую помощь для поддержки борьбы с коронавирусом.

Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.

В МВФ ожидают, что в скором времени к ним поступят новые заявки от других стран.

“Мы наблюдали необычайный всплеск запросов на чрезвычайное финансирование МВФ – около 80 стран подали заявки, и, скорее всего, поступят еще. Обычно у нас никогда не бывает более нескольких запросов одновременно”, – сказала Георгиева.

На данный момент оценка финансовых потребностей развивающихся рынков стран, которые отправили запрос о помощи, составляет 2,5 триллиона долларов.

Первыми деньги получат в Кыргызской Республики. Они подали заявку первыми.