Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.
В МВФ ожидают, что в скором времени к ним поступят новые заявки от других стран.
“Мы наблюдали необычайный всплеск запросов на чрезвычайное финансирование МВФ – около 80 стран подали заявки, и, скорее всего, поступят еще. Обычно у нас никогда не бывает более нескольких запросов одновременно”, – сказала Георгиева.
На данный момент оценка финансовых потребностей развивающихся рынков стран, которые отправили запрос о помощи, составляет 2,5 триллиона долларов.
Первыми деньги получат в Кыргызской Республики. Они подали заявку первыми.
- Ранее Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой попросил увеличить размер будущей помощи Украине в связи с распространением коронавируса.