Високопоставлені чиновники з адміністрації американського президента Джо Байдена повідомили про те, що Росія не повністю відвела своїх військових від східного кордону України, залишивши там приблизно 80 тисяч.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

“Росія відвела всього кілька тисяч військовослужбовців від українського кордону, попри сигнали з Москви минулого місяця щодо зниження ескалації в цьому нестабільному регіоні”, – сказано в матеріалі.

Представники Пентагону на умовах анонімності повідомили журналістам, що наразі біля українського кордону з боку Росії залишилося близько 80 тисяч російських військовослужбовців. Це найбільша кількість військових, яка була біля кордону суверенної України з моменту анексії півострова Крим у 2014 році.

Офіційні представники Пентагону підтвердили, що російські військові дійсно наказали деяким підрозділам повернутися в казарми до 1 травня й ті відступили. Однак багато підрозділів залишили біля кордону військову техніку, вантажівки, бронетехніку і так далі. В Пентагоні це розцінили як сигнал про те, що вони можуть повернутися, якщо російський лідер Володимир Путін дасть відповідний сигнал.

Представники адміністрації Байдена вже неодноразово заявляли, що сприймають постійну присутність російських військ біля українських кордонів, як повідомлення Путіна про те, що їх може бути більше, ніж представників військ НАТО в Європі (під час військових навчань).

Йдеться про навчання Defender Europe, які офіційно розпочалися у вівторок. В них беруть участь 28 тисяч військовослужбовців з США та країн Європи. Протягом двох місяців вони відпрацьовуватимуть різні техніки на території Албанії та в інших частинах Східної Європи, “біля порогу Путіна”.

Наступного місяця НАТО проведе ще одне навчання в Румунії та Португалії.

На думку військових аналітиків, розгортання військ Путіним було призначено для того, аби продемонструвати світові “гру мускулами” та частину стандартної оперативної процедури Кремля, особливо, коли в США з’явився новий президент. Вони вважають, що цілком ймовірний сценарій, за яким Путін намагатиметься випробувати рішучість Байдена.

“При цьому існує небезпека, що будь-яка ескалація чи нарощування військової присутності може вийти з-під контролю чи спровокувати глибшу кризу”, – сказано в статті.

Ян Лессер, віцепрезидент Німецького фонду Маршалла сказав, що в такій стратегії існує ризик, що щось піде не так і сигнали трактуватимуть неправильно.

Які саме цілі Путіна під час ескалації конфлікту та нарощуванні військ на кордоні з Україною – невідомо. Американські чиновники кажуть, що не впевнені в його мотивах.

“Двозначність при відводі військ могла бути частиною розрахунків російського лідера”, – вважають в Пентагоні.

Генерал-майор Майкл Репасс, екскомандувач силами спеціальних операцій США в Європі сказав, що Росія все одно зберігає “доволі смертоносні сили в регіоні та відвела лише невелику частину”. Наразі Репасс працює радником НАТО щодо спеціальних операцій на території України.

“Це свідчить про те, що вони (російські війська) можуть захотіти повернутися пізніше, коли час та обставини будуть більш вигідними для Росії… Це повториться знову”, – сказав генерал.

Джеймс Ставрідіс, адмірал у відставці та екскомандувач НАТО вважає, що масштабні навчання НАТО могли вплинути на рішення Росії зберегти значну присутність військ на російсько-українському кордоні.

“Повідомлення Володимира Путіна просте: Україні не слід навіть думати про членство в НАТО. НАТО не повинне такого пропонувати. Будь-який рух в цьому напрямку призведе до втручання Росії”, – вважає він.

Однак деякі американські чиновники вважають, що розгортання російських військ біля кордону з Україною направлене на те, аби продемонструвати блеф США та ЄС й чітко вказати Україні на “межі підтримки Заходу”. “Росія хоче викликати реакцію Заходу, але реакцію, яка не виправдає надій українського уряду”.

В США вважають, що головна причина, чому Росія може все ж таки перейти до наступу – потреба отримати воду на півострів Крим, який тимчасово окуповано”…Вторгнення в систему водопостачання залишається реальною загрозою. Москва гралася с кордонами окупованих територій… Російські війська регулярно змінюють кордони свого контролю на окупованій частині Грузії… Однак проблема з водопостачанням триває вже сім років і до цього Росія ніколи не намагалася отримати контроль в цьому секторі…”.

“Це вимагає, аби російські військові захопили контроль над системою водопостачання на окупований Крим… Їм потрібно захопити об’єкт, розмістити там військовий гарнізон, зберегти контроль… В результаті, це буде занадто дорого для росіян”, – вважає Андреа Кендалл-Тейлор, наукова співробітниця розвідки, яка спеціалізується на Росії.

Вона вважає, що ескалація могла бути викликана тим, що Москва злякалася антиросійської політики з боку України.

“Дії Росії, в першу чергу, спрямовано на те, аби тиснути на українців, а також намагатися тиснути та побачити межі компетенції та можливостей США та Європи в цьому аспекті (на що вони готові заради безпеки України)”, – пояснила вона.

В матеріалі нагадали, що адміністрація Байдена може збільшити військову допомогу Україні для протидії Москві. “Хитрість полягає в тому, щоб зміцнити українську армію так, щоб вторгнення Росії було складним, а Кремль відчував загрозу”.

Нагадаємо, 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України проінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.