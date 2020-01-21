Большинство украинцев считают, что власти страны и государственные служащие должны в рабочее время разговаривать на украинском языке.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Так, 80,5 %респондентов согласны (56,2 % безусловно согласны и 24,3 % скорее согласны) с тем, что руководство Украины и госчиновники должны в рабочее время разговаривать на государственном языке.

“Относительно государственного языка общения госслужащих в рабочее время солидарны граждане всех регионов: Западного (96 %), Центрального (86 %), Южного (71 %), Восточного (64 %)”, – отмечается в результатах исследования.

При этом только 14,8 % опрошенных с этим не согласны и 4,7 % – затруднились с ответом.

Общенациональное исследование было проведено Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3 %.