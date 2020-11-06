80 % украинцев, у которых диагностировали заражение коронавирусом COVID-19, переносят заболевание в легкой форме.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава МОЗ Максим Степанов.

Он отметил, что до 80% пациентов с COVID-19 переносят заражение в легкой форме, потому не нуждаются в госпитализации.

Как правило, они лечатся и выздоравливают в домашних условиях, следуя лишь рекомендациям и предписаниям семейного врача.

С легким течением заболевания госпитализация не нужна. В больничном уходе нуждаются только пациенты с тяжелой, реже – средней, формой заболевания.

“Любая госпитализация должна проходить исключительно по показателям», – сказал Степанов.

Чтобы пациента с COVID-19 госпитализировали, должны быть такие показатели: частота дыхания 10 или больше 30 дыхательных движений; сатурация при измерении пульсоксиметром менее чем 92; нарушение сознания; если средний ход заболевания и есть сопутствующие заболевания.