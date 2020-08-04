Об этом он сообщил в комментарии изданию “Гордон”.

“Буду откровенным. Решение об участии в ТКГ далось мне очень тяжело. На то много причин. Сейчас смартфон у каждого взрослого человека, и соцсети переполнены постами о нашем с Леонидом Кравчуком назначения в состав группы. Некоторые люди обидно высказываются, смеются относительно нашего возраста и т.д. Но я твердо решил согласиться, считаю за честь у финала своей жизни хоть чем-то помочь своей Родине. Для меня Родина – это Украина и ее Донбасс, который я действительно люблю. Он был, есть и будет украинским”, – заявил Фокин.

Свое решение он планирует озвучить сегодня, 3 августа, на встрече с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

“Предложение участвовать в работе ТКГ поступило мне от Андрея Ермака. Он пригласил нас вместе с Кравчуком неделю назад. Тогда я ответил, что для начала должен встретиться с Леонидом Макаровичем один на один, выяснить позиции, согласовать точки зрения. Потому что ТКГ – это не ристалище для дискуссий. Там должны быть люди, которые стремятся достичь мира, а не создавать дополнительный политес. И после встречи с глазу на глаз с Кравчуком я скажу, как отношусь к этому приглашению. Такая встреча состоялась. И сегодня я сообщу о своем решении”, – рассказал собеседник.

Фокин отметил, что результат разговора с Кравчуком его удовлетворил.

“Мы обсудили все проблемы и пришли к консенсусу относительно целого перечня вопросов. Прежде всего Кравчук, как и я, убежден, что без компромиссов не бывает договоренностей. Что режим тишины в зоне разграничения – это шаг к миру, но не сам мир. Есть люди, которые считают, что это шаг к капитуляции. Но они не понимают, о чем говорят. Капитуляция – это совсем другое, это когда одна из сторон признает, что потерпела поражение, складывает оружие и соглашается на кабальные условия победителя. Ничего такого нет в случае с Украиной. Ничего такого не стоит за решением о прекращении огня. Наоборот, это шаг к победе”, – подчеркнул политик.

Он выразил готовность вместе с группой политиков посетить оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для проведения переговоров по урегулированию ситуации.

“Я, как и Леонид Макарович, уверен, что достичь мира возможно, когда мы посмотрим друг другу в глаза. Надо ехать на Донбасс и приглашать людей сюда. Я лично, если бы мне такое предложили, согласился бы с группой специалистов и политиков поехать на оккупированную территорию и поговорить с людьми, понять их позицию, попытаться найти возможность пойти им навстречу, но, безусловно, без ущерба для интересов и суверенитета Украины”, – резюмировал Фокин.