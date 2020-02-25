Об этом сообщает телеканал CNBC News.

“Мой раскладной телефон навсегда пропал. Вы смотрите на 89-летнего парня, который едва начинает с этим (новыми технологиями — ред.) справляться”, — рассказал Баффет.

В качестве первого своего смартфона миллиардер выбрал новейший iPhone 11 от компании Apple. Бизнесмен признался, что в основном использует iPhone для телефонных звонков. Также ранее Баффет рассказывал, что использует iPad — для проверки цен на акции и проведения исследований.

Хотя порядка 5,5% акции компании Apple, которая производит смартфоны и планшеты уже более 10 лет, принадлежат холдинговой компании Баффета Berkshire, бизнесмен до последнего оставался поклонником старого раскладного кнопочного телефона Samsung SCH-U320 за 20 долларов. Вот как он выглядит: