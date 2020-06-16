9-10 июля состоится первая конференция 8P Online Edition.

Почему участие в конференции будет ценным для вас?

  • Отдельные дни для специалистов и владельцев бизнеса;
  • Доклады про SEO, PPC, Веб-аналитику, Business и Digital;
  • Специально для 8Р спикеры подготовят свои кейсы продвижения в онлайне;
  • Вся полученная информация практически применима и вы сможете масштабировать её под свой бизнес;
  • Присоединиться можно из любой точки земного шара, а после конференции вы получите все видео и презентации докладов.

Как это будет?

Команда 8Р со всей строгостью подходит к отбору спикеров, а значит разговоров про успешный успех не будет. Организаторы умело соединяют в программе всеми любимых докладчиков и не боятся открывать новые имена.

Первые спикеры 8P Online Edition:

  • Дмитрий Деркач, Co-Founder Планета Кіно;
  • Андрей Шатырко, Основатель Shatyrko Agency;
  • Михаил Шакин, Автор Shakin.ru;
  • Андрей Осипов, CEO Школа веб-аналитики;
  • Анна Мельничук, Амбассадор SendPulse;
  • Константин Найчуков, Эксперт по работе с платным трафиком eLama;
  • Павел Козлов, Co-Founder MegaDoc;
  • Юрий Грузинский, Head of Enterprise Department Netpeak;
  • Константин Червяков, CCO Ringostat и многие другие!

Присоединяйтесь: участие+видеозаписи 8P Online Edition стоит всего 500 грн.

Но при покупке билета на 8P 2020 (29 августа) вы получите участие в 8P Online в подарок!

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