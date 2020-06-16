9-10 июля состоится первая конференция 8P Online Edition.
Почему участие в конференции будет ценным для вас?
- Отдельные дни для специалистов и владельцев бизнеса;
- Доклады про SEO, PPC, Веб-аналитику, Business и Digital;
- Специально для 8Р спикеры подготовят свои кейсы продвижения в онлайне;
- Вся полученная информация практически применима и вы сможете масштабировать её под свой бизнес;
- Присоединиться можно из любой точки земного шара, а после конференции вы получите все видео и презентации докладов.
Как это будет?
Команда 8Р со всей строгостью подходит к отбору спикеров, а значит разговоров про успешный успех не будет. Организаторы умело соединяют в программе всеми любимых докладчиков и не боятся открывать новые имена.
Первые спикеры 8P Online Edition:
- Дмитрий Деркач, Co-Founder Планета Кіно;
- Андрей Шатырко, Основатель Shatyrko Agency;
- Михаил Шакин, Автор Shakin.ru;
- Андрей Осипов, CEO Школа веб-аналитики;
- Анна Мельничук, Амбассадор SendPulse;
- Константин Найчуков, Эксперт по работе с платным трафиком eLama;
- Павел Козлов, Co-Founder MegaDoc;
- Юрий Грузинский, Head of Enterprise Department Netpeak;
- Константин Червяков, CCO Ringostat и многие другие!
Присоединяйтесь: участие+видеозаписи 8P Online Edition стоит всего 500 грн.
Но при покупке билета на 8P 2020 (29 августа) вы получите участие в 8P Online в подарок!