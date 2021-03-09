9 марта во мире отмечают Международный день диджея и День рождения куклы Барби. В Украине сегодня празднуют день рождения Тараса Шевченко.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

1497 – Николай Коперник совершил первые астрономические наблюдения.

1796 – в Париже Наполеон I Бонапарт женился на Жозефине Богарне, урожденной Таше де ла Пажеро (развелись 1809).

1822 – американец Чарльз Грэхем получил патент на искусственные зубы.

1930 – в Харьковском оперном театре начался судебный процесс Союза освобождения Украины (СВУ).

1934 – в Киеве основано издательство “Веселка”.

1945 – американская авиация начала одно из крупнейших бомбардировок Токио.

1957 – президент США Дуайт Ейзенгавер обнародовал программное заявление о предоставлении американской военной и экономической помощи странам Ближнего Востока в случае коммунистической угрозы.

1959 – в Нью-Йорке на торговой ярмарке впервые продемонстрировали куклу Барби. Только первого года продажи достигли 350 000.

1987 – ирландская группа U2 выпустил свой самый известный альбом The Joshua Tree. Его CD-версия стала первым CD, проданным тиражом более миллиона экземпляров.

2001 – в Киеве возле здания Администрации Президента произошла стычка участников акции «Украина без Кучмы» с милицейским спецназом. После этого акция УБК пошла на спад.

Какой сегодня церковный праздник:

9 марта по церковному календарю – первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. В народе его называют Иванов день.

Приметы погоды:

Если вечером птицы садятся на землю, то лето будет теплым и солнечным;

На улице ветрено – скоро придет потепление;

Снег – будет урожайный год;

Если на деревьях есть почки, то лето будет ранним и жарким.

9 марта день ангела отмечают Иван, Иларион, Екатерина, Софрино.