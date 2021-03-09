Об этом рассказывают #Буквы.
Этот день в истории:
1497 – Николай Коперник совершил первые астрономические наблюдения.
1796 – в Париже Наполеон I Бонапарт женился на Жозефине Богарне, урожденной Таше де ла Пажеро (развелись 1809).
1822 – американец Чарльз Грэхем получил патент на искусственные зубы.
1930 – в Харьковском оперном театре начался судебный процесс Союза освобождения Украины (СВУ).
1934 – в Киеве основано издательство “Веселка”.
1945 – американская авиация начала одно из крупнейших бомбардировок Токио.
1957 – президент США Дуайт Ейзенгавер обнародовал программное заявление о предоставлении американской военной и экономической помощи странам Ближнего Востока в случае коммунистической угрозы.
1959 – в Нью-Йорке на торговой ярмарке впервые продемонстрировали куклу Барби. Только первого года продажи достигли 350 000.
1987 – ирландская группа U2 выпустил свой самый известный альбом The Joshua Tree. Его CD-версия стала первым CD, проданным тиражом более миллиона экземпляров.
2001 – в Киеве возле здания Администрации Президента произошла стычка участников акции «Украина без Кучмы» с милицейским спецназом. После этого акция УБК пошла на спад.
Какой сегодня церковный праздник:
9 марта по церковному календарю – первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. В народе его называют Иванов день.
Приметы погоды:
Если вечером птицы садятся на землю, то лето будет теплым и солнечным;
На улице ветрено – скоро придет потепление;
Снег – будет урожайный год;
Если на деревьях есть почки, то лето будет ранним и жарким.
9 марта день ангела отмечают Иван, Иларион, Екатерина, Софрино.