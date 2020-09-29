Журналисты издания The New York Times изучили налоговые декларации и отчеты Trump Organization за 2010-2018 годы. Они узнали о том, как Дональд Трамп ведет бизнес, а также – что не всегда платит налоги в полном объеме.

CNN выделил девять важных фактов о работе Trump Inc.

Журналисты сделали акцент на том, что бизнес-империя американского президента не так успешна, как это представляют прессе. Много лет Трамп говорил американцам о том, что гордится своими успехами в ведении бизнеса. Но цифры в отчетах о финансовой деятельности его компании свидетельствуют об обратном.

Материал The New York Times – это самый глубокий анализ финансов президента США. Журналисты изучили подробные налоговые отчеты, которые характеризуют Трампа, как “бизнесмена, который зарабатывает сотни миллионов долларов в год, но при этом постоянно несет убытки”. Они отметили, что документы компании показывают реальную картину, тогда как сам Трамп создал некий образ “сказочно богатого бизнес-магната”.

В ответ на публикацию журналистов Трамп сказал, что платит все необходимые налоги, несмотря на то, что имеет право на некоторые льготы. Юрист Trump Organization также не согласился с фактами, представленными журналистами, утверждая, что “большая часть из них, если не все, не соответствуют действительности”.

Факт 1. Трамп годами не платил или не доплачивал федеральный подоходный налог

Журналисты утверждают, что Трамп не платил или не доплачивал подоходный налог на протяжении 11 из 18 лет. Кроме этого, они выяснили, что в 2016 – 2017 годах Трамп заплатил всего 750 долларов налогов. В газете пояснили, как ему это удалось, исходя из финансовых отчетов компании.

За 18 исследуемых лет Трамп заплатил 95 миллионов долларов налогов в федеральный бюджет. Но большую часть этой суммы, а именно 72,9 миллионов долларов, ему удалось вернуть через разные способы компенсации.

Факт 2. Многие компании Трампа постоянно в “минусе”

Некоторые компании Трампа действительно преуспевают и приносят президенту США доход. Но есть и те, на которых он практически не зарабатывает.

Некоторые из них ежегодно теряют миллионы, а то и десятки миллионов долларов.

Среди нерентабельных бизнесов Трампа – поля для гольфа. За 18 лет они принесли убытков на не менее чем 315 миллионов долларов.

Факт 3. Самый прибыльный бизнес Трампа – Trump Tower

Ежегодно, благодаря Trump Tower, Трамп зарабатывает более 20 миллионов долларов. С 2000 года – это 336,3 миллиона долларов.

Также довольно прибыльный бизнес – доля Трампа в двух офисных башнях в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Он заработал на них около 176,5 млн долларов на конец 2018 года.

Факт 4. Отель Трампа The Trump International Hotel – не рентабельный

Пятизвездочная гостиница The Trump International Hotel (Вашингтон, округ Колумбия) не рентабельна. Это доказывает тот факт, что с начала года, в связи с пандемией коронавируса, руководство отеля попросило снизить арендную плату.

Со дня открытия, четыре года назад, отель потерял более 55 миллионов долларов.

Факт 5. Стоимость бренда “Трамп”

Брэндинг фамилии американского президента – еще один из способов заработать. Товары с его фамилией, такие как стейки и бутылки с водой, принесли президенту США около 427,4 миллионов долларов в период с 2004 по 2018 год.

Факт 6. Брэндинг через реалити “The Apprentice”

С 2004 года на телеканале NBC вышло 14 сезонов реалити-шоу “The Apprentice” (“Ученик”). Участники проекта боролись за возможность работать в бизнес-империи Трампа. По данным журналистов, шоу повысило рейтинг, репутацию и узнаваемость Трампа, а также принесло ему прибыль в размере 197,3 миллиона долларов.

Факт 7. Трамп зарабатывал на международных сделках, будучи президентом

После того как Трампа избрали президентом США, он продолжал зарабатывать даже на государственных сделках международного уровня, что противоречит законодательству. За первые два года работы президентом его доходы от иностранных компаний выросли на 73 миллиона долларов.

До этого у Трампа были иностранные деловые интересы, из-за чего говорили о потенциальном конфликте интересов. В 2016 году компании Трампа сотрудничали со 140 иностранными компаниями в 25 странах мира.

Факт 8. Доходы в виде гонораров за “консультации”

Журналисты заметили закономерность относительно того, как Трамп списывал налоги якобы на гонорары за консультационные услуги. Так, с 2010 по 2018 год Трамп списал около 26 миллионов долларов на гонорары. Такие гонорары получала, в том числе, его дочь Иванка Трамп, хотя она работала в этой же компании.

Факт 9. Trump Organization состоит из более 500 компаний

Журналисты впервые описали масштабы семейного бизнеса Трампа. Это сотни компаний, которые практически полностью контролируются президентом.

Те компании, которые не приносят прибыль, необходимы ему для “сокращения или списания налогов”.