В этот день в 1918 году был подписан Брестский мирный договор, согласно которому Германская империя, Австро-Венгерская империя, Османская империи и Болгарское царство признавали УНР самостоятельным государством.

Об этом рассказывают #Буквы.

“Германия, Австро-Венгрия, Болгария и Турция с одной стороны, и Украинская Народная Республика – с другой стороны, заявляют, что военное положение между ними закончилось. Заключая договор, стороны приняли решение дальше жить между собой в мире и дружбе” – єто слова из статьи и мирного договора, подписанного в ночь на 9 февраля 1918 в городе Бресте-Литовском (ныне Брест в Беларуси).

Этот договор стал началом ряд мирных соглашений, которыми была завершена Первая мировая война.

Восточный фронт Первой мировой войны проходил через Галичину, Волынь, Буковину и Закарпатье.

Тот фронт Центральная Рада пыталась удерживать в течение девяти месяцев 1917 года. И только 6 декабря на украинском фронте было объявлено перемирие. Через 10 дней в помещении штаба немецкой армии в Бресте состоялась неофициальная встреча представителей Германии, Австро-Венгрии и УНР, где обсуждали возможность заключения мирного договора.

Этот договор был необходим Украине, так как страна уже три недели оборонялась от вторжения с востока отрядов российских солдат, петроградских и московских красногвардейцев.

Большевистская Россия пыталась доказать, что УНР вообще не существует, а территорию Украины контролируют войска Украинской ССР с центром в Харькове.

“Украинцы резко отличаются от российских делегатов. Они много менее революционные и несравненно больше интересуются собственным краем, чем общим социализмом. Их усилия направлены на то, чтобы стать как можно скорей самостоятельными. Они еще не совсем понимают: это должно быть полное международная самостоятельность, или самостоятельность в рамках федеративного государства”, – писал в дневнике глава австро-венгерской делегации граф Оттокар Чернин.

Договор предусматривал установление дипломатических отношений с некоторыми странами, возвращение военнопленных, отказ от любых аннексий и контрибуций, немедленное восстановление экономических контактов и взаимного обмена товарами.

УНР обязалась до 31 июля 1918 года вывезти в Германию и Австро-Венгрии большое количество хлеба, сахара, мяса, сала, яиц, льна, угля и других товаров.

Договор от 9 февраля оказался спасительным для УНР от большевистской Россией. 1 марта большевистские войска вынуждены были покинуть Киев. Через неделю в город прибыл правительство Центральной Рады. Но продержалось оно недолго – через год большевики снова были в Киеве.