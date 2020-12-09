9 грудня світ відзначає Міжнародний день боротьби з корупцією, Міжнародний день пам'яті жертв геноциду, День народження комп'ютерної миші, День пожвавлення, День народження Оле-Лукойє.

Об этом рассказывают #Буквы.

В США – День рождественской открытки День клоуна “Уставший Вилли” День кондитерских изделий, День ламы, в Перу – День Армии, в Таджикистане – День геологов, в Танзании – День Независимости, в Финляндии, Швеции – День лютефиск, в Швеции – день имбирного печенья.

Памятные даты:

1905 – во Франции принят закон об отделении церкви и государства.

1909 – создан футбольный клуб “Боруссия” (Дортмунд).

1917 – в Крыму создан курултай, высший орган крымских татар.

1918 – Директория УНР приняла постановление об отмене законов гетманского правительства в области рабочего законодательства и возобновила закон о восьмичасовом

рабочий день.

1948 – Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

1953 – американская компания “Дженерал Электрик” объявила об увольнении всех коммунистов.

1968 – в Сан-Франциско на профессиональной конференции Дуглас Карл Энгельбарт впервые публично продемонстрировал изобретенные им или в его лаборатории компьютерную мышь и гипертекст.

1991 – Михаил Горбачев выступил против создания СНГ.

1994 – в Северной Атлантике у Канады потерпело крушение и затонул сухогруз Черноморского пароходства “Сальвадор Альенде”. Двое членов экипажа спасены, 7 погибли, 22 пропали без вести.

1997 – сделали первый звонок в сети мобильной связи “Киевстар”.

2004 – вступили в силу принятые Верховной Радой Украины законы об изменениях в Конституцию и особенности проведения голосования 26 декабря на выборах президента Украины.

2011 – заявила о закрытии Украинская студия GSC Game World, которая разработала известные игры S.T.A.L.K.E.R. i Казаки. S.T.A.L.K.E.R. 2, проекты компании были заморожены.

Какой сегодня церковный праздник:

Сегодня православная церковь чтит память мученика Георгия, который родился примерно в III веке на территории Каппадокии.

Родители Георгия были христианами, так же и воспитывали своего сына. Георгий был на военной службе при императоре Диоклетиане. Но после того, как правитель инициировал гонения христиан, Георгий раздал все свое имущество бедным людям, а сам отправился к императору и открыто заявил, что является христианином. Несмотря на то, что к этому Георгий служил верой и правдой императору, Диоклетиан приказал подвергнуть его многочисленным пыткам. По преданию, перед смертью Георгий осенил крестным знамением статую Аполлона, после чего идолы в храме разрушились. Жена императора бросилась к ногам Георгия и просила его простить Диоклетиана и грехи, совершенные им. В результате, вместе с Георгием она погибла от рук язычников. Согласно преданию, одним из посмертно совершенных чудес Георгия является убийство змея, опустошал земли в Бейруте. Поэтому Георгия часто изображают именно с копьем.

Народные приметы:

Много снега выпало по сей день – на Григория (6 мая) все растает, и новая трава вырастет;

Холодный день предвещает, что 9 декабря будет сильный мороз, а сама зима будет суровой;

Стойка метель в течение всего дня – раннее поения пчел будет;

Иней 9 декабря – будет хороший урожай;

Северный ветер предвещает морозы.

По православному календарю именины отмечают: Василий, Афанасий, Юлиан, Михаил, Назар, Николай, Иван, Илья.