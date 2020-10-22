Как создать команду мечты и повысить продуктивность сотрудников? Узнайте 9 декабря на w2 conference Kyiv.

9 декабря 2020 года компания Smile-Expo проведет первую w2 conference Kyiv, посвященную формированию корпоративного благополучия и сохранению здоровья на рабочем месте.

На мероприятии эксперты рассмотрят главные принципы Workplace Wellness и объяснят, как выстроить систему заботы о сотрудниках, которая помогает повышать результативность бизнеса и увеличивать прибыль. Они поделятся личным опытом формирования успешных команд и представят универсальные практики, помогающие развивать творческий потенциал членов коллектива и повышать их производительность.

О спикерах и их докладах

На конференции выступят эксперты в сфере HR, специалисты по внутренним коммуникациям, психологи, коучи, руководители компаний и многие другие.

Представляем первую пятерку спикеров:

Алина Баженова – стратегический маркетолог, автор трендбука FUTURE.

Антон Новаковский – менеджер практики People Advisory Services EY в Украине.

Юлия Головко – менеджер практики People Advisory Services в украинском филиале компании EY.

Дмитрий Суслов – директор украинского «Битрикс24».

Янина Воловик – специалист по внутренним коммуникациям в Genesis.

Эксперты расскажут о важности корпоративной культуры для бизнеса, влиянии финансового благополучия на продуктивность персонала и особенностях применения инструментов Total Rewards в Украине. Они дадут рекомендации по созданию в компании системы внутренних коммуникаций, а также объяснят, как сформировать команду мечты и удержать на рабочем месте сотрудников разных поколений.

Полный список спикеров и темы их докладов – на сайте w2 conference Kyiv.

Организатор и место проведения события

Конференцию проводит международная компания Smile-Expo, которая специализируется на организации отраслевых ивентов, посвященных инновациям.

W2 conference Kyiv пройдет 9 декабря в Киеве в Pochayna Event Hall, на третьем этаже ТЦ Gorodok по адресу: проспект Степана Бендеры, 23.

Присоединяйтесь к ивенту! Билеты уже в продаже.

Программа и регистрация – на kyiv.w2conf.events.