В четверг, 9 июля, в народе отмечают Давида-земляничника. Считается, что если сегодняшний день будет солнечным, то хорошая погода продержится до осени.

#Буквы собрали факты о событиях этого дня.

В Казахстане сегодня День работников водного хозяйства, в Южном Судане и Аргентине – День независимости, в Панаме – День жертв, в Азербайджане – День сотрудников дипломатической службы, а в Марокко – День Хасана II.

Православные праздники 9 июля

9 июля отмечается народный праздник Давид-земляничник. Его название происходит от имени преподобного Давида Солунского. Является частью “купальских празднований”, оканчивающихся в Петров день.

В свое время Давид Солунский подвизался в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия.

Поселившись близ города Фессалоники, он устроил себе шалаш под миндальным деревом и прожил в нем 70 лет.

Давид получил от Бога дар чудотворений, многих исцелил от болезней.

Он был как бы ангел во плоти, мог брать в руки горящие угли для совершения каждения.

На Давида земляничника нужно было идти по ягоды: “На Тихвинскую земляника-ягода поспевает, красных девок да баб в лес зазывает”. Во время сбора урожая земляники также брали листья этого растения и готовили на их основе различные средства. Высушенные листья могли добавлять в чай – он помогает восстановить силы, повышает иммунитет и улучшает самочувствие. В этот период пчелы начинали очень активно собирать мед.

Народные приметы на Давида Земляничника: что нельзя делать

Жаркая погода – будет еще около 40 жарких дней с засухой и без осадков.

Засуха – до самой осени грибов не будет.

Если мыши и свиньи начинают есть сено – жди плохого покоса в текущем году.

Солнечный день на Давида – хорошая погода продержится вплоть до осени.

Если необходимо занять денег, можно положить в карман траву земляники и отправляться просить взаймы – примета к тому, что ответ будет положительным.

Есть и еще одна денежная примета: если зажечь в доме на Давида белую свечу – весь год будут водиться деньги и достаток.

Большое количество росы предвещает обильный урожай огурцов.

Много ягод свидетельствуют о холодной зиме.

Обильный дождь – к влажному сентябрю.

Сильный запах полевых цветов – к дождю.

Закрытый цветок у вьюнка – к вечернему ливню.

Что нельзя делать:

Неосторожно обращаться с огнем.

Игнорировать нуждающихся: в этот день рекомендуется пожертвовать нищему человеку немного денег.

Кричать на домашних питомцев.

9 июля: этот день в истории

1877 — в Уимблдоне стартовал первый чемпионат по теннису, который провел Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета.

1887 — английский фабрикант бумаги Джон Дикинсон (John Dickinson) на ежегодной встрече производителей бумаги представил на торжественном обеде первые бумажные салфетки.

1900 — королева Виктория дала свое одобрение Закону об образовании Австралийской федерации, на основании которого создано новое государство Федерация Австралии (с 1 января 1901 года).

1938 — в магазины Великобритании поступили 35 миллионов противогазов. Впервые эти средства защиты были предложены гражданскому населению.

1957 — открыт 102-й элемент таблицы Менделеева — нобелий.

1997 — Украина подписала договор о сотрудничестве с НАТО.

2002 – беспрецедентная медицинская ошибка в Великобритании. В результате небрежности врачей у белой пары в клинике искусственного оплодотворения родилась темнокожая двойня. Родители считают, что сотрудники лаборатории перепутали пробирки.

Именинники 9 июля

1764 — Анна Радклиф, английская писательница, одна из основательниц готического романа.

1802 — Томас Дэвенпорт, американский кузнец, изобретатель, сконструировавший первый роторный электродвигатель постоянного тока.

1819 — Элиас Хоу, американский техник, предприниматель, один из изобретателей швейной машины.

1950 — Виктор Янукович, украинский политик и государственный деятель, президент Украины (2010—2014).

1951 — Крис Купер, американский актер, лауреат премий “Оскар” и “Золотой глобус”.

1956 — Том Хэнкс, американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель двух “Оскаров”, четырех “Золотых глобусов” и др. наград.

Поздравления с Днем ангела сегодня принимают Давид, Дионисий (Денис), Иван, Тихон, Павел, Вероника, Зенон.