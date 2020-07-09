#Буквы собрали факты о событиях этого дня.
В Казахстане сегодня День работников водного хозяйства, в Южном Судане и Аргентине – День независимости, в Панаме – День жертв, в Азербайджане – День сотрудников дипломатической службы, а в Марокко – День Хасана II.
Православные праздники 9 июля
9 июля отмечается народный праздник Давид-земляничник. Его название происходит от имени преподобного Давида Солунского. Является частью “купальских празднований”, оканчивающихся в Петров день.
В свое время Давид Солунский подвизался в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия.
Поселившись близ города Фессалоники, он устроил себе шалаш под миндальным деревом и прожил в нем 70 лет.
Давид получил от Бога дар чудотворений, многих исцелил от болезней.
Он был как бы ангел во плоти, мог брать в руки горящие угли для совершения каждения.
На Давида земляничника нужно было идти по ягоды: “На Тихвинскую земляника-ягода поспевает, красных девок да баб в лес зазывает”. Во время сбора урожая земляники также брали листья этого растения и готовили на их основе различные средства. Высушенные листья могли добавлять в чай – он помогает восстановить силы, повышает иммунитет и улучшает самочувствие. В этот период пчелы начинали очень активно собирать мед.
Народные приметы на Давида Земляничника: что нельзя делать
- Жаркая погода – будет еще около 40 жарких дней с засухой и без осадков.
- Засуха – до самой осени грибов не будет.
- Если мыши и свиньи начинают есть сено – жди плохого покоса в текущем году.
- Солнечный день на Давида – хорошая погода продержится вплоть до осени.
- Если необходимо занять денег, можно положить в карман траву земляники и отправляться просить взаймы – примета к тому, что ответ будет положительным.
- Есть и еще одна денежная примета: если зажечь в доме на Давида белую свечу – весь год будут водиться деньги и достаток.
- Большое количество росы предвещает обильный урожай огурцов.
- Много ягод свидетельствуют о холодной зиме.
- Обильный дождь – к влажному сентябрю.
- Сильный запах полевых цветов – к дождю.
- Закрытый цветок у вьюнка – к вечернему ливню.
Что нельзя делать:
- Неосторожно обращаться с огнем.
- Игнорировать нуждающихся: в этот день рекомендуется пожертвовать нищему человеку немного денег.
- Кричать на домашних питомцев.
9 июля: этот день в истории
1877 — в Уимблдоне стартовал первый чемпионат по теннису, который провел Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета.
1887 — английский фабрикант бумаги Джон Дикинсон (John Dickinson) на ежегодной встрече производителей бумаги представил на торжественном обеде первые бумажные салфетки.
1900 — королева Виктория дала свое одобрение Закону об образовании Австралийской федерации, на основании которого создано новое государство Федерация Австралии (с 1 января 1901 года).
1938 — в магазины Великобритании поступили 35 миллионов противогазов. Впервые эти средства защиты были предложены гражданскому населению.
1957 — открыт 102-й элемент таблицы Менделеева — нобелий.
1997 — Украина подписала договор о сотрудничестве с НАТО.
2002 – беспрецедентная медицинская ошибка в Великобритании. В результате небрежности врачей у белой пары в клинике искусственного оплодотворения родилась темнокожая двойня. Родители считают, что сотрудники лаборатории перепутали пробирки.
Именинники 9 июля
1764 — Анна Радклиф, английская писательница, одна из основательниц готического романа.
1802 — Томас Дэвенпорт, американский кузнец, изобретатель, сконструировавший первый роторный электродвигатель постоянного тока.
1819 — Элиас Хоу, американский техник, предприниматель, один из изобретателей швейной машины.
1950 — Виктор Янукович, украинский политик и государственный деятель, президент Украины (2010—2014).
1951 — Крис Купер, американский актер, лауреат премий “Оскар” и “Золотой глобус”.
1956 — Том Хэнкс, американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель двух “Оскаров”, четырех “Золотых глобусов” и др. наград.
Поздравления с Днем ангела сегодня принимают Давид, Дионисий (Денис), Иван, Тихон, Павел, Вероника, Зенон.