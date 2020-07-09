#Буквы собрали факты о событиях этого дня.

В Казахстане сегодня День работников водного хозяйства, в Южном Судане и Аргентине – День независимости, в Панаме – День жертв, в Азербайджане – День сотрудников дипломатической службы, а в Марокко – День Хасана II.

Православные праздники 9 июля

9 июля отмечается народный праздник Давид-земляничник. Его название происходит от имени преподобного Давида Солунского. Является частью “купальских празднований”, оканчивающихся в Петров день.

В свое время Давид Солунский подвизался в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия.

Поселившись близ города Фессалоники, он устроил себе шалаш под миндальным деревом и прожил в нем 70 лет.

Давид получил от Бога дар чудотворений, многих исцелил от болезней.

Он был как бы ангел во плоти, мог брать в руки горящие угли для совершения каждения.

На Давида земляничника нужно было идти по ягоды: “На Тихвинскую земляника-ягода поспевает, красных девок да баб в лес зазывает”. Во время сбора урожая земляники также брали листья этого растения и готовили на их основе различные средства. Высушенные листья могли добавлять в чай – он помогает восстановить силы, повышает иммунитет и улучшает самочувствие. В этот период пчелы начинали очень активно собирать мед.

Народные приметы на Давида Земляничника: что нельзя делать

  • Жаркая погода – будет еще около 40 жарких дней с засухой и без осадков.
  • Засуха – до самой осени грибов не будет.
  • Если мыши и свиньи начинают есть сено – жди плохого покоса в текущем году.
  • Солнечный день на Давида – хорошая погода продержится вплоть до осени.
  • Если необходимо занять денег, можно положить в карман траву земляники и отправляться просить взаймы – примета к тому, что ответ будет положительным.
  • Есть и еще одна денежная примета: если зажечь в доме на Давида белую свечу – весь год будут водиться деньги и достаток.
  • Большое количество росы предвещает обильный урожай огурцов.
  • Много ягод свидетельствуют о холодной зиме.
  • Обильный дождь – к влажному сентябрю.
  • Сильный запах полевых цветов – к дождю.
  • Закрытый цветок у вьюнка – к вечернему ливню.

Что нельзя делать:

  • Неосторожно обращаться с огнем.
  • Игнорировать нуждающихся: в этот день рекомендуется пожертвовать нищему человеку немного денег.
  • Кричать на домашних питомцев.

9 июля: этот день в истории

1877 — в Уимблдоне стартовал первый чемпионат по теннису, который провел Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета.

1887 — английский фабрикант бумаги Джон Дикинсон (John Dickinson) на ежегодной встрече производителей бумаги представил на торжественном обеде первые бумажные салфетки.

1900 — королева Виктория дала свое одобрение Закону об образовании Австралийской федерации, на основании которого создано новое государство Федерация Австралии (с 1 января 1901 года).

1938 — в магазины Великобритании поступили 35 миллионов противогазов. Впервые эти средства защиты были предложены гражданскому населению.

1957 — открыт 102-й элемент таблицы Менделеева — нобелий.

1997 — Украина подписала договор о сотрудничестве с НАТО.

2002 – беспрецедентная медицинская ошибка в Великобритании. В результате небрежности врачей у белой пары в клинике искусственного оплодотворения родилась темнокожая двойня. Родители считают, что сотрудники лаборатории перепутали пробирки.

Именинники 9 июля

1764 — Анна Радклиф, английская писательница, одна из основательниц готического романа.

1802 — Томас Дэвенпорт, американский кузнец, изобретатель, сконструировавший первый роторный электродвигатель постоянного тока.

1819 — Элиас Хоу, американский техник, предприниматель, один из изобретателей швейной машины.

1950 — Виктор Янукович, украинский политик и государственный деятель, президент Украины (2010—2014).

1951 — Крис Купер, американский актер, лауреат премий “Оскар” и “Золотой глобус”.

1956 — Том Хэнкс, американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель двух “Оскаров”, четырех “Золотых глобусов” и др. наград.

FILE – In this Jan. 5, 2020 file photo, Tom Hanks arrives at the 77th annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills, Calif. For the first time in its lengthy history, ‘Saturday Night Live’ held an all-quarantine version, which aired Saturday, April 11 with stars delivering taped material primarily from their homes. Coronavirus pioneer Hanks was the guest host, with Chris Martin the musical guest and cameos from Larry David portraying Bernie Sanders and Alec Baldwin as President Donald Trump. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File)

Поздравления с Днем ангела сегодня принимают Давид, Дионисий (Денис), Иван, Тихон, Павел, Вероника, Зенон.