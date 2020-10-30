Об этом сообщают международные агентства Reuters и AP.
Как сообщалось ранее, 22 октября Конституционный суд Польши постановил, что аборт в случае серьезной и необратимой инвалидности плода или его неизлечимого заболевания противоречит Конституции страны.
Таким образом, суд ограничил и без того ограниченный список случаев, в которых женщины могут сделать аборт. Отныне аборт в Польше станет возможным лишь в случаях, если женщина была изнасилована, если имел место инцест, или же в случае, если беременность угрожает жизни женщины. Из-за такого решения суда в Польше, несмотря на тяжелую эпидемическую ситуацию и жесткий карантин, вспыхнули массовые протесты.
В пятницу, на девятый день протестов, около 10 тысяч вышли на марш по центру Варшавы.
Это была самая масштабная из акций против запрета абортов.
To naprawdę robi wrażenie #StrajkKobiet #strajk #Warszawa pic.twitter.com/KHRKvdTWIW
— Dariusz Bruncz 🇵🇱🇪🇺 (@d_bruncz) October 30, 2020
Warszawa #StrajkKobiet
Anna Tormenta, dziękuję za materiał. pic.twitter.com/Zpa60CZBxn
— Łukasz Bok (@LukaszBok) October 30, 2020
В акции приняли участие люди разного возраста и пола. Многие из них были с черными зонтиками и плакатами с феминистическими лозунгами. Митингующие выкрикивали обращения к правительству с требованием к нему подать в отставку. Также звучали лозунги в поддержку возможности для женщин принимать решение касательно беременности.
Корреспонденты AP также отмечают, что некоторые лозунги-обращения к консервативному правительству содержали брань.
Активисты направились маршем к дому лидера правящей партии “Право и справедливость” Ярослава Качинского, однако правоохранители перекрыли путь к зданию на значительном расстоянии от него.
Охрана общественного порядка в городе была усилена во время протестов. Это связано с информацией о нападениях и возможных нападениях со стороны ультраправых групп, поддерживающих решение суда.
Участники марша и ультраправые группы вступали в конфронтацию, местами для защиты активистов полиция создавала живой кордон между группами. О раненых не сообщается.
По сообщению местного издания TVN, группа лиц, которую описывают как “хулиганов”, совершала немало провокаций, в частности, бросая в сторону протестующих и полицейских файеры. Полицейские применяли электрошокеры, 15 человек задержаны.
Warszawa teraz.
Uważajcie na siebie!!!
— KSIĄŻĘ PÓŁKRWI #NośMaseczkę (@batofthedungeon) October 30, 2020
Warszawa dzisiaj.
Autor nagrania pisze: dostałem czymś w głowę od tyłu. Naziol wyrwał mi komórkę i wyrzucił. Inny ją podniósł i rzucił o ziemię. Ale później ją oddał.
— KSIĄŻĘ PÓŁKRWI #NośMaseczkę (@batofthedungeon) October 30, 2020
Национальный прокурор угрожал организаторам протестов уголовной ответственностью за “причинение эпидемиологической угрозы”.
Лидер движения за аборты в Польше Марта Лемпарт призвала активистов сообщать о любых нападения и противостоять любым угрозам преследования или штрафам за участие в акции.
Примечательно, что мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представитель оппозиционной партии “Гражданская коалиция”, присоединился к участникам акций. Он призвал к диалогу между протестующими и правительством.
- В июле текущего года правительство Польши анонсировал выход страны из соглашения Совета Европы против домашнего насилия (Стамбульская конвенция). #Буквы рассказывали, что это за документ, и он предусматривает.