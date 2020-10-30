Об этом сообщают международные агентства Reuters и AP.

Как сообщалось ранее, 22 октября Конституционный суд Польши постановил, что аборт в случае серьезной и необратимой инвалидности плода или его неизлечимого заболевания противоречит Конституции страны.

Таким образом, суд ограничил и без того ограниченный список  случаев, в которых женщины могут сделать аборт. Отныне аборт в Польше станет возможным лишь в случаях, если женщина была изнасилована, если имел место инцест, или же в случае, если беременность угрожает жизни женщины. Из-за такого решения суда в Польше, несмотря на тяжелую эпидемическую ситуацию и жесткий карантин, вспыхнули массовые протесты.

В пятницу, на девятый день протестов, около 10 тысяч вышли на марш по центру Варшавы.

Фото: РАР

Фото: РАР

Фото: РАР

Это была самая масштабная из акций против запрета абортов.

В акции приняли участие люди разного возраста и пола. Многие из них были с черными зонтиками и плакатами с феминистическими лозунгами. Митингующие выкрикивали обращения к правительству с требованием к нему подать в отставку. Также звучали лозунги в поддержку возможности для женщин принимать решение касательно беременности.

Корреспонденты AP также отмечают, что некоторые лозунги-обращения к консервативному правительству содержали брань.

Фото: tvnwarszawa

Фото: tvnwarszawa

Фото: АР

Фото: РАР

Фото: РАР

Фото: АР

Фото: АР

Фото: АР

Фото: АР

Фото: АР

Фото: АР

Фото: АР

Активисты направились маршем к дому лидера правящей партии “Право и справедливость” Ярослава Качинского, однако правоохранители перекрыли путь к зданию на значительном расстоянии от него.

Фото: РАР

Охрана  общественного порядка в городе была усилена во время протестов. Это   связано с информацией о нападениях и возможных нападениях со стороны ультраправых групп, поддерживающих решение суда.

Участники марша и ультраправые группы вступали в конфронтацию, местами для защиты активистов полиция создавала живой кордон между группами. О раненых не сообщается.

Фото: АР

Фото: АР

По сообщению местного издания TVN, группа лиц, которую описывают как “хулиганов”, совершала немало провокаций, в частности, бросая в сторону протестующих и полицейских файеры. Полицейские применяли электрошокеры, 15 человек задержаны.

Национальный прокурор угрожал организаторам протестов уголовной ответственностью за “причинение эпидемиологической угрозы”.

Лидер движения за аборты в Польше Марта Лемпарт призвала активистов сообщать о любых нападения и противостоять любым угрозам преследования или штрафам за участие в акции.

Примечательно, что мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представитель оппозиционной партии “Гражданская коалиция”, присоединился к участникам акций. Он призвал к диалогу между протестующими и правительством.