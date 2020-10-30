Об этом сообщают международные агентства Reuters и AP.

Как сообщалось ранее, 22 октября Конституционный суд Польши постановил, что аборт в случае серьезной и необратимой инвалидности плода или его неизлечимого заболевания противоречит Конституции страны.

Таким образом, суд ограничил и без того ограниченный список случаев, в которых женщины могут сделать аборт. Отныне аборт в Польше станет возможным лишь в случаях, если женщина была изнасилована, если имел место инцест, или же в случае, если беременность угрожает жизни женщины. Из-за такого решения суда в Польше, несмотря на тяжелую эпидемическую ситуацию и жесткий карантин, вспыхнули массовые протесты.

В пятницу, на девятый день протестов, около 10 тысяч вышли на марш по центру Варшавы.

Это была самая масштабная из акций против запрета абортов.

В акции приняли участие люди разного возраста и пола. Многие из них были с черными зонтиками и плакатами с феминистическими лозунгами. Митингующие выкрикивали обращения к правительству с требованием к нему подать в отставку. Также звучали лозунги в поддержку возможности для женщин принимать решение касательно беременности.

Корреспонденты AP также отмечают, что некоторые лозунги-обращения к консервативному правительству содержали брань.

Активисты направились маршем к дому лидера правящей партии “Право и справедливость” Ярослава Качинского, однако правоохранители перекрыли путь к зданию на значительном расстоянии от него.