Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить четверг, 9 января, днем траура в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета авиакомпании МАУ, в результате которой погибли 11 украинцев.

Об этом он заявил в видеообращении.

В то же время в пресс-службе Офиса Президента сообщили, что Зеленский подписал соответствующий указ.

“Соответствующий указ Глава государства подписал по результатам рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой самолета украинской авиакомпании”, – сказано в сообщении.

Поясняется, что в день траура на зданиях должны быть приспущены государственные флаги, а также отменяются развлекательные мероприятия и вносятся изменения в программы теле- и радиопередач.