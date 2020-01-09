Об этом он заявил в видеообращении.

В то же время в пресс-службе Офиса Президента сообщили, что Зеленский подписал соответствующий указ.

“Соответствующий указ Глава государства подписал по результатам рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой самолета украинской авиакомпании”, – сказано в сообщении.

Поясняется, что в день траура на зданиях должны быть приспущены государственные флаги, а также отменяются развлекательные мероприятия и вносятся изменения в программы теле- и радиопередач.

  • Незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 176 человек. Выживших нет.
  • В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев (двое пассажиров и 9 членов экипажа).
  • После трагедии компания “Международные авиалинии Украины” приняла решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок.
  • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что по состоянию на вчерашний день не было предпосылок запрещать авиаперелеты в воздушном пространстве Ирана.