Об этом он заявил в видеообращении.
В то же время в пресс-службе Офиса Президента сообщили, что Зеленский подписал соответствующий указ.
“Соответствующий указ Глава государства подписал по результатам рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой самолета украинской авиакомпании”, – сказано в сообщении.
Поясняется, что в день траура на зданиях должны быть приспущены государственные флаги, а также отменяются развлекательные мероприятия и вносятся изменения в программы теле- и радиопередач.
- Незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 176 человек. Выживших нет.
- В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев (двое пассажиров и 9 членов экипажа).
- После трагедии компания “Международные авиалинии Украины” приняла решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок.
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что по состоянию на вчерашний день не было предпосылок запрещать авиаперелеты в воздушном пространстве Ирана.