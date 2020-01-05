Согласно отчетам правозащитников, за время почти девятилетней войны в Сирии было убито около 380 636 человек.

Об этом сообщает агентство Xinhua.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, в это число входият и погибшие гражданские лица, правительственные солдаты, повстанцы и иностранные войска.

Во время войны в общей сложности погибли 66 620 правительственных военнослужащих, 51 594 проправительственных бойцов, 8 245 проправительственных иностранцев и 1682 бойца ливанской группировки “Хизбалла”.

Между тем количество гражданских лиц насчитывает 115 490 человек. Погибло также 111 турецких солдат, 67 395 джихадистов и боевиков “Исламского государства”, 66 457 боевиков-повстанцев, 417 неизвестных бойуов и 2625 военнослужащих-дезертиров.

Однако Обсерватория заявила, что число погибших со стороны антитеррористической коалиции, возглавляемой США, недоступно из-за крайне жесткой политики в коалиции.