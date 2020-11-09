Сегодня в мире отмечают Международный день против фашизма и антисемитизма, а также сегодня День книги рекордов Гиннеса.

Об этом рассказывают #Буквы.

В Украине – День украинской письменности и языка, День работников культуры и мастеров народного творчества, в США – Всемирный день свободы, День “Сходите в художественный музей” День мясного “хлеба”, День чикенбургера, в Испании – Фестиваль оливок, в Германии – судьбоносный день, в Швейцарии, Германии, Австрии – день изобретателя, в Боливии – день черепов, в Камбодже – день Независимости, в Азербайджане – день государственного флага.

Памятные даты 9 ноября

1867 – в Японии сегун Токугава Есинобу вернул государственную власти Императору.

1882 – в Елисаветграде с пьесой “Наталка-Полтавка” дебютировал украинский театр Марка Кропивницкого.

1907 – британский король Эдуард VII получил в подарок самый бриллиант в мире.

1918 – на развалинах Австро-Венгрии провозгласили Австрийскую Республику.

1918 – во Львове создали исполнительный орган ЗУНР (с 13 ноября 1918 года – Государственный Секретариат).

1938 – в Хусте для организации обороны Карпатской Украины образовали полувоенную организацию “Карпатская Сечь”

1938 – в Третьем Рейхе произошли массовые погромы евреев “Хрустальная ночь”.

1947 – команда “Динамо” (Киев) победила “Пищевик” (Одесса) со счетом 5: 1 и завоевала Кубок СССР по футболу 1947 года.

1956 – Президиум Верховного Совета СССР принял указ “О запрете бывшим руководителям и активным участникам украинского националистического подполья, которые были осуждены и отбывали наказание, возвращаться в западные области УССР”.

1961 – город Сталино получило название Донецк.

1962 – Президиум Верховного Совета СССР принял постановление о переименовании города Станислав Ивано-Франковск.

1989 – Началось разрушение Берлинской стены.

1995 – Македония и Украина приняты в Совет Европы.

1997 – в Украине впервые отметили День украинской письменности и языка.

Какой сегодня церковный праздник

День преподобного Нестора Летописца и День украинской письменности и языка.

Народные приметы и традиции

Если в течение нескольких дней сильный ветер дует в одном направлении – будут осадки.

Если на деревьях иней – скоро будет мороз.

Утром туман – к оттепели.

Если снег выпал на сырую землю, ждите ранней весны и много подснежников.

Если гусь на воду выходит и долго плавает, то похолодает нескоро.

Что нельзя делать

Нельзя игнорировать близких.

Запрещено сквернословить сегодня.

Не стоит забывать о семейном бюджете и тратить средства.

День ангела сегодня у Нестора, Андрея, Марка.