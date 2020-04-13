Об этом в Facebook написал мэр Харькова Геннадий Кернес.

По его словам, городские власти планировали масштабное празднование 75-й годовщины победы.

“Мы готовились к массовому шествию “Полка бессмертной победы”, когда дети, внуки, а теперь уже и правнуки победителей в той страшной войне с портретами своих героических предков, прошли бы по Сумской до Мемориала, и там бы почтили память и тех, кто не вернулся с войны, и тех, кто принес с ее фронтов победу. А главное – мы бы поклонились еще живым свидетелям всенародного подвига тех окровавленных и обожженных лет. Вечером 9-го мая на площади Свободы мы планировали такой праздничный концерт, масштабы и звездность которого запомнились бы харьковчанам надолго”, – написал Кернес, отметив, что из-за коронавируса, скорее всего, нельзя будет проводить массовые мероприятия.

Поэтому Кернес призвал горожан не отказываться от празднования и присоединиться к акции “Полк бессмертной победы” не выходя из дома.

“Я призываю вас 9-го мая, ровно в 12:00 выйти на балконы ваших квартир с фотографиями ваших дедов и прадедов и провести общегородскую минуту молчания, памяти и благодарности их подвигу”, – отметил мэр Харькова.