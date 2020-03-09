В этот день, 9 марта 1814 года, в селе Моринцы, что в Черкасской области, родился великий украинский поэт Тарас Шевченко.

#Буквы рассказывают историю великого украинца.

Тарас Шевченко родился в семье крепостных помещика Энгельгардта. Рано остался сиротой.

Будучи крепостным он обучался живописи.

В 1838 году его выкупили из крепостничества. Тарас Шевченко жил и работал в Петербурге. Он был знаком с Иваном Сошенко, с поэтом Евгением Гребинкой, Карлом Брюлловым и Василием Жуковским.

18 апреля 1840 года вышел первый сборник стихов – “Кобзарь”, который ныне считается литературным достоянием украинского народа. В 1844 году Шевченко написал остро политическую поэму “Сон” (“У всякого своя доля”).

К политической поэзии относится поэма “І мертвим, і живим…”, которая сейчас изучается в школе. В 1845 году он написал известный “Заповіт”.

Тарас Шевченко побывал в ссылке. Там он написал “Садок вишневий коло хати…”.

Также среди известных поэм Шевченко – “Наймичка”, “Кавказ”, “Катерина”, “Гайдамаки”.

Шевченко писал на украинском и русском языках.

Шевченко также известен, как художник. Он автор более 800 картин.

Интересные факты

Поэзию Тараса Шевченко переведено на более чем 100 языков.

Один из кратеров Меркурия носит имя Тараса Шевченко.

1384 памятника Шевченко установлено по всему миру. Большинство — 1256 – на территории Украины.

В Украине 164 населенные пункты названы в честь Тараса Шевченко.

500 м кв. – площадь самого большого портрета Кобзаря. Написан он в Харькове на стене 17-этажного дома по адресу проезд Садовой, 30 и внесен в Книгу рекордов Украины.

500 м кв. – площадь самого большого портрета Кобзаря. Написан он в Харькове на стене 17-этажного дома по адресу проезд Садовой, 30 и внесен в Книгу рекордов Украины. Самое маленькое в мире издание “Кобзаря” размером около половины квадратного миллиметра, что меньше макового зернышка. Создал его украинский мастер Николай Сядристый.

Тарас Шевченко участвовал в деятельности Кирилло-Мефодиевского братства, членов которого арестовали за антиимперскую деятельность. Причастность поэта не была доказана, поэтому в 1847 году он был отправлен в ссылку.

Прожил Тарас Шевченко всего 47 лет.

Стоит отметить, что Тараса Шевченко при жизни Кобзаря больше ценили как художника, нежели как поэта.