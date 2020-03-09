#Буквы рассказывают историю великого украинца.
Тарас Шевченко родился в семье крепостных помещика Энгельгардта. Рано остался сиротой.
Будучи крепостным он обучался живописи.
В 1838 году его выкупили из крепостничества. Тарас Шевченко жил и работал в Петербурге. Он был знаком с Иваном Сошенко, с поэтом Евгением Гребинкой, Карлом Брюлловым и Василием Жуковским.
18 апреля 1840 года вышел первый сборник стихов – “Кобзарь”, который ныне считается литературным достоянием украинского народа. В 1844 году Шевченко написал остро политическую поэму “Сон” (“У всякого своя доля”).
К политической поэзии относится поэма “І мертвим, і живим…”, которая сейчас изучается в школе. В 1845 году он написал известный “Заповіт”.
Тарас Шевченко побывал в ссылке. Там он написал “Садок вишневий коло хати…”.
Также среди известных поэм Шевченко – “Наймичка”, “Кавказ”, “Катерина”, “Гайдамаки”.
Шевченко писал на украинском и русском языках.
Шевченко также известен, как художник. Он автор более 800 картин.
Интересные факты
- Поэзию Тараса Шевченко переведено на более чем 100 языков.
- Один из кратеров Меркурия носит имя Тараса Шевченко.
- 1384 памятника Шевченко установлено по всему миру. Большинство — 1256 – на территории Украины.
- В Украине 164 населенные пункты названы в честь Тараса Шевченко.
- 500 м кв. – площадь самого большого портрета Кобзаря. Написан он в Харькове на стене 17-этажного дома по адресу проезд Садовой, 30 и внесен в Книгу рекордов Украины.
- Самое маленькое в мире издание “Кобзаря” размером около половины квадратного миллиметра, что меньше макового зернышка. Создал его украинский мастер Николай Сядристый.
- Тарас Шевченко участвовал в деятельности Кирилло-Мефодиевского братства, членов которого арестовали за антиимперскую деятельность. Причастность поэта не была доказана, поэтому в 1847 году он был отправлен в ссылку.
Прожил Тарас Шевченко всего 47 лет.
Стоит отметить, что Тараса Шевченко при жизни Кобзаря больше ценили как художника, нежели как поэта.