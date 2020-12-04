Этот год не легкий. Для никого. Для врачей, медсестер, пожилых людей, молодежи, предпринимателей и, несомненно, он не легкий для любителей кино. Закрытые кинотеатры, пустые залы, перенесенные по времени премьеры. Огромное разочарование зрителей и создателей... Пандемия наложила свое гнетущее клеймо на все, что нас окружает.

Многие планы надо было отложить на потом, много идей скрыть в ящик, много надежд повесить на вешалке в ожидании лучших времен. Ничто не будет уже таким, как было, но это не значит, что не может быть того же, однако немного по-другому … Милые Зрители, имеем для Вас сюрприз – планируйте свободные вечера в период между 4 и 13 декабря 2020!

Просмотр современного польского кино “Под Высоким Замком” собирается посетить Ваши дома! Если Вы не могли посетить одно из Ваших любимых мест – кинозал, то с помощью интернета Просмотр прибудет к Вам, если … Впрочем нет, настраиваемся на позитивное мышление!

Нам так же как и Вам не хватает этой ежегодной неповторимой атмосферы, которая сопровождает приготовления и реализацию очередного выпуска Просмотра. Спасибо за каждый из бесчисленного ряда вопросов о судьбе нынешнего мероприятия, поступившие к нам в течение последних недель. Это для нас чрезвычайная поддержка и мотивация, сигнал о том, что где-то есть и ждете Вы – лучшие на свете, всегда верные зрители, поклонники польского кино.

Да! Мы решились попробовать! Вопреки трудностям и препятствиям, что лишь приумножаются. Благодаря возможностям, которые предоставляет интернет, мы постараемся добраться далеко за пределы Львова и Ивано-Франковска – до Киева, Харькова, Одессы, а также, кто его знает, в Славянск, Краматорск или Мариуполь. Мы верим, что логотип Просмотра современного польского кино появится когда-то также и в Луганске, Донецке и Симферополе!

На экраны Ваших компьютеров заедет таинственный и непостижимый “Черный мерседес” предвещая загадочное убийство в оккупированной немцами Варшаве. Мы станем свидетелями допросов католического священника, которого сотрудник коммунистической безопасности захочет сделать агентом. Поддастся ли отец “Зея” давлению?

Из истории мы знаем, что давлению мощного врага не поддался маршал Пилсудский, который 100 лет назад сломал мощь большевистской армии под Варшавой. Каким человеком был герой фильма “Пилсудский”?…

Трогательную историю слепого виртуоза фортепиано расскажет нам лента “Икар. Легенда о Метека Коша”. Фильм получил “Серебряных Львов” на прошлогоднем фестивале польских художественных фильмов в Гдыне.

Это лишь несколько из нынешних фильмов, которые мы сердечно приглашаем Вас посмотреть во время 9 Просмотра современного польского кино “Под Высоким Замком”. Регистрация полностью бесплатна. Не платите ничего, единственное, что нужно – это удобный диван, кресло и хороший чай для теплой декабрьской атмосферы.

Посещайте www.filmlwow.eu и просматривайте разножанровые польские фильмы с украинскими субтитрами не выходя из дома.