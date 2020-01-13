Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Как сообщалось ранее, вечером в понедельник, 13 января, из-за прорыва теплотрассы первый этаэ ТРЦ Ocean Plaza и улицу затопило горячей водой.
В результате аварии вздулось в лопнуло асфальтное покрытие возле торгового центра, образовалась глубокая яма, в которую провалилось маршрутное такси. На место происшествия прибыл эвакуатор.
В пресс-службе ГСЧС проинформировали, что спасатели эвакуировали пассажиров из транспортных средств.
“Сотрудники ГСЧС из маршрутного такси и рядом стоящего троллейбуса эвакуировали 7 человек”, — говорится в сообщении.
На место происшествия приезжал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
Он сообщил, что в результате происшествия пострадали 9 человек — они получили ожоги и были доставлены в больницы. Также Пантелеев сообщил, что теплосеть не была аварийной, а причиной аварии могли стать гидравлические испытания.
Gepostet von КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" am Montag, 13. Januar 2020
На месте происшествия продолжают дежурить правоохранители и медики.
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