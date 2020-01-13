В результате прорыва теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza 9 человек получили ожоги. На дороге возле ТРЦ из-за горячей воды образовалась глубокая яма.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, вечером в понедельник, 13 января, из-за прорыва теплотрассы первый этаэ ТРЦ Ocean Plaza и улицу затопило горячей водой.

В результате аварии вздулось в лопнуло асфальтное покрытие возле торгового центра, образовалась глубокая яма, в которую провалилось маршрутное такси. На место происшествия прибыл эвакуатор.

В пресс-службе ГСЧС проинформировали, что спасатели эвакуировали пассажиров из транспортных средств.

“Сотрудники ГСЧС из маршрутного такси и рядом стоящего троллейбуса эвакуировали 7 человек”, — говорится в сообщении.