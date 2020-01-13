Об этом сообщает корреспондент #Букв. 

Как сообщалось ранее, вечером в понедельник, 13 января, из-за прорыва теплотрассы первый этаэ ТРЦ Ocean Plaza и улицу затопило горячей водой. 

В результате аварии вздулось в лопнуло асфальтное покрытие возле торгового центра, образовалась глубокая яма, в которую провалилось маршрутное такси. На место происшествия прибыл эвакуатор.

В пресс-службе ГСЧС проинформировали, что спасатели эвакуировали пассажиров из транспортных средств.

“Сотрудники ГСЧС из маршрутного такси и рядом стоящего троллейбуса эвакуировали 7 человек”, — говорится в сообщении.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

На место происшествия приезжал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Он сообщил, что в результате происшествия пострадали 9 человек — они получили ожоги и были доставлены в больницы.  Также Пантелеев сообщил, что теплосеть не была аварийной, а причиной аварии могли стать гидравлические испытания.

Gepostet von КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" am Montag, 13. Januar 2020

На месте происшествия продолжают дежурить правоохранители и медики.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Фото: Александр Кужельный, #Буквы