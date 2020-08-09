9 августа мир отмечает День книголюбов и Международный день коренных народов мира. В Украине - День работников ветеринарной медицины и День строителя.

Об этом рассказывают #Буквы.

Также сегодня в Японии – День объятий, в ЮАР – Женский день, в Уругвае, Чили – День детей, в Бразилии – День отца, в США – День рисового пудинга, День защиты леса от пожара, День польки, в Сингапуре – День республики, в Канаде – День миротворцев, в Болгарии – День Военно-морского флота.

Памятные даты 9 августа

В 1173 году в Италии началось строительство Пизанской башни.

В 1483 году в Ватикане состоялось открытие Сикстинской капеллы.

В 1859 году американский изобретатель Натан Эймс запатентовал эскалатор.

В 1910 году житель Чикаго Альва Джон Фишер запатентовал электрическую стиральную машину.

В 1942 году в этот день прошел “Матч смерти” в оккупированном нацистами Киеве. В футбольном поединке сначала вели киевляне. Но в перерыве к ним в раздевалку зашел немецкий полковник и под угрозой лагерей и расстрела потребовал сдаться. Во втором тайме немцам удалось сравнять счет. Но в итоге победителями стала наша команда – 5:3. Сразу после игры всех 11 футболистов увезли в Бабий Яр и расстреляли.

В 1945 году через три дня после атомной бомбардировки Хиросимы, американцы сбросили вторую ядерную бомбу “Толстяк” – теперь на Нагасаки. Погибли 74 тысячи человек.

В 1962 году Роберт Циммерман – американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактер, официально изменил свое имя. Он стал Бобом Диланом.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 9 августа чтит память святого великомученика Пантелеимона (Пантолеон). Другие названия праздника: “Пантелеимон Кочанный”, “Кочанник”, “Целитель”, “Капустные щи”, “Палий”.

Приметы

Сегодня травы обладают особыми целебными свойствами.

Если завиваются кочаны капусты – осень будет холодной.

Если муравьи вход в муравейник заделывают – скоро пойдет дождь.

Кузнечики прыгают и стрекочут – к сухой и ясной погоде.

Если больной в церкви отстоит молебен, а дома помолится на икону Пантелеимона – скоро выздоровеет.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя тяжело физически работать. Но и без дела тоже нельзя сидеть: сегодня приветствуется любая интеллектуальная работа.

9 августа именины у Константина, Анфисы, Германа, Наума, Николая, Саввы, Ивана и Николая.