Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
Выборы президента Беларуси являются прямыми – он избирается непосредственно белорусским народом. Голосование является тайным. Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины граждан, включенных в список избирателей.
Президент считается избранным, если его поддержали более половины избирателей, принявших участие в голосовании.
Выборы 2020
Кандидатами в президенты зарегистрированы: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.
В стране работает 153 территориальные избирательные комиссии и сформировано 5767 участков для голосования. 44 участка открылись за пределами Беларуси.
Работу избирательные участки начали в 08:00 по местному времени. Принять участие в голосовании смогут 6 844 932 человек.
Следить за ходом избирательной кампании будут 248 международных и почти 50 тыс. национальных наблюдателей.
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