Сегодня, 9 августа, в Беларуси стартовали выборы президента.

Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Выборы президента Беларуси являются прямыми – он избирается непосредственно белорусским народом. Голосование является тайным. Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины граждан, включенных в список избирателей.

Президент считается избранным, если его поддержали более половины избирателей, принявших участие в голосовании.

Выборы 2020

Кандидатами в президенты зарегистрированы: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.

В стране работает 153 территориальные избирательные комиссии и сформировано 5767 участков для голосования. 44 участка открылись за пределами Беларуси.

Работу избирательные участки начали в 08:00 по местному времени. Принять участие в голосовании смогут 6 844 932 человек.

Следить за ходом избирательной кампании будут 248 международных и почти 50 тыс. национальных наблюдателей.