В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что 9 стран попросили Украину помочь эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань в провинции Хубэй, которые является эпицентром распространения смертельного коронавируса.

Об этом сообщил госсекретарь МИД Украины Андрей Заяц на брифинге, который транслировал телеканал “112 Украина”.

Украинская сторона эвакуирует своих 49 граждан и до 25 иностранцев.

“Среди иностранцев, правительства которых обратились к Украине о предоставлении помощи в эвакуации — это граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканской республики, Эквадора и Испании”, — сообщил Заяць.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая уточнила, что иностранцев вместе с украинцами эвакуируют в одно место. Куда именно, не сообщила.

“Они все должны пройти одинаковые правила по изоляции и только по истечении этого периода будут отправлены к себе домой”, — рассказала Скалецкая о режиме карантина для иностранцев.

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