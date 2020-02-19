Об этом сообщил госсекретарь МИД Украины Андрей Заяц на брифинге, который транслировал телеканал “112 Украина”.
Украинская сторона эвакуирует своих 49 граждан и до 25 иностранцев.
“Среди иностранцев, правительства которых обратились к Украине о предоставлении помощи в эвакуации — это граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканской республики, Эквадора и Испании”, — сообщил Заяць.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая уточнила, что иностранцев вместе с украинцами эвакуируют в одно место. Куда именно, не сообщила.
“Они все должны пройти одинаковые правила по изоляции и только по истечении этого периода будут отправлены к себе домой”, — рассказала Скалецкая о режиме карантина для иностранцев.
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