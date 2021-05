Місце падіння ракети відстежують на сайті Space-Track.

Цей сайт відстежує траєкторію руху різного космічного сміття. 8 травня там повідомили, що поки не вдається встановити місце, де можуть впасти уламки ракети.

Попередньо, уламки 22-тонної ракети можуть впасти на території Туркменістану.

Our latest prediction for #LongMarch5B CZ-5B rocket body reentry is 🚀 09 May 2021 03:30 UTC ± 4 hours along the ground track shown here. Follow this page for updates: https://t.co/p2AU9zVEpA pic.twitter.com/4zvj8LL7K6

— The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) May 8, 2021